Mykolas Alekna nusileido olimpiniam čempionui ir Romoje triumfavusiam slovėnui

Jau po antrojo bandymo jamaikietis diską numetė 67,85 m ir aplenkė lietuvį, kurio pirmasis bandymas skriejo 66,90 m.

Po antrųjų metimų serijos lyderių trejetą sudaro R.Stona (67,85), M.Alekna (66,90) ir M.Denny (66,44). Ta pačia tvarka jie rikiavosi ir Paryžiaus olimpiadoje.

Trečiaisiais bandymais nė vienas sportininkas nepagerino rezultatų. Penktuoju bandymu lietuvis pagerino savo rezultatą - 67,68 m, bet iki jamaikiečio dar trūko 17 cm.

Kristjan Ceh 🇸🇮 produced a last round attempt of 68.61m to win the men's Discus Throw at the Rome Diamond League.



He beat Olympic Champion Roje Stona 🇯🇲 who was 2nd with 67.85m, while World Record holder Mykolas Alekna 🇱🇹 was 3rd with 67.68m. pic.twitter.com/3YPPQyP1QH