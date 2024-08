Olimpinis čempionas įsitikinęs – kalbų apie dopingą neturėtų būti: „Man jo technika patiko“

Finalo dieną Jamaikos atstovui prireikė trijų bandymų, kad jis lietuvį Mykolą Alekną įstumtų į kampą. Geriausias jo metimas skriejo net 70 metrų, kai tuo tarpu M. Alekna savo trečio geriausio (69,97 m.) rezultato nebepagerino ir turėjo tenkintis antrąja vieta.

Barselonos olimpinių žaidynių čempionas Romas Ubartas finalą Paryžiuje kaip ir daugelis sportininkų vadina iki šiol įspūdingiausiu per visą istoriją.

Esą per savo karjerą tokiame įtemptame ir vienas už kitą įspūdingesniais metimais pažymėtame finale jam tikrai neteko dalyvauti.

„Buvo nuostabu. Aš ir pats susirašiau dalyvių pavardes, rezultatus žymėjausi, nes buvo nuostabus reginys iš tikrųjų. Ta įtampa atrodo, kad tu pats esi tame stadione. Labai retai būna, kad žiūri susikaupęs ir kartu įtampa, po to užmigti užmigau, bet kaip sakoma šiek tiek ir pasisukiojau, emocijos visgi buvo užvaldžiusios kaip reikalas“, – sakė per televizorių iš namų finalą per TV3 televiziją stebėjęs R. Ubartas.

Spekuliacijas dėl dopingo stumia į šoną

Po jamaikiečio pergalės internete pasipylė lietuvių komentarai, kad olimpinį auksą šis M. Aleknos varžovas galėjo iškovoti pasitelkęs dopingą.

Tokių kaltinimų per savo karjerą buvo sulaukęs ir pats šilutiškis, kuriam pavyko įrodyti, kad šie yra visiškai laužti iš piršto.

„Jis būtinai turėjo praeiti dopingo kontrolę, visi trys prizininkai ir dal vienas pagal burtus, ar šiaip kažkuris ne prizininkas. Tai čia tokių spekuliacijų negali būti, nes dopingo kontrolė parodys, jis švarus ar ne. Aš manau, kad jis švarus, nes vaikis labai talentingas, bus matyti. Tokiais dalykais kalbėti negalima, nes tai tik gali įrodyti dopingo kontrolė. Jeigu viskas švaru dopingo kontrolė nieko nepraneša, bet jeigu atsiranda, tada praneša. Jeigu bus kažkas, tai labai jau greitai. Labai abejočiau ar kažkas išlys“, – sakė R. Ubartas.

Vienas geriausių Lietuvos disko metikų taip pat įvertino Roje Stonos metimo techniką bei patį disko metimo rungties finalą.

Ar ji skyrėsi nuo M. Aleknos?

„Man jo technika patiko, nežinojau, kad jis treniruojasi pas Ryaną Crouserį (olimpinis čempionas rutulio stūmime), ji labai tokia klasikinė, labai gerai palieka diską už nugaros, šitie du komponentai pas juos panašūs, nes Mykolas irgi labai palieka toli diską už nugaros. Mykolui gal truputį susikaustymas pamaišė, nes tas diskas kai lėkė varnele truputį, tai matyt ne pilnai atsipalaidavęs buvo metimo metu, nes jei būtų gerai pataikęs į diską truputį iš toliau, tai aš manau jis metrą dar būtų pridėjęs. Jamaikietis padarė viską, ką jis galėjo: gerai pataikė, diskas buvo toli už nugaros, kai jis pradėjo finalą, technika jo nebloga ir man patiko“, – atletų pasirodymus analizavo R. Ubartas.