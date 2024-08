„Mus tai demotyvuoja“: netikėtas Mykolo Aleknos skriaudikas paaiškino, kodėl gali palikti disko metimą

M.Alekna lyderiu tapo po pirmo metimo (68,55 metro). Vėliau lietuvį trumpam aplenkė australas Matthew Denny (69,31), bet, atėjus antrojo metimo eilei, M.Alekna diską sviedė dar toliau (69,97) ir pagerino beveik 20 metų gyvavusį tėvo Virgilijaus olimpinį rekordą (69,89). Kol pagrindiniai Mykolo varžovai rezultatų negerino ir auksas, atrodė, vis artėjo, stebuklą sukūrė jamaikietis Roje Stona. 25-erių sportininkas, kurio niekas neminėjo tarp favoritų ir kurio šansus laimėti auksą lažybininkai vertino 0,5 proc., nusviedė diską lygiai 70 m. Jis atėmė iš Mykolo olimpinį rekordą ir atliko geriausią karjeros metimą.

R.Stona yra dalyvavęs amerikietiško futbolo lygos (NFL) klubų – Naujojo Orleano „Saints“ ir Grin Bėjaus „Packers“ – peržiūrose. Jamaikietis yra pažymėjęs, kad jam reikės priimti sunkų sprendimą dėl tolesnės karjeros, renkantis tarp dviejų skirtingų sporto šakų.

NFL R.Stonai galėtų pasiūlyti kur kas didesnį uždarbį. Lengvojoje atletikoje priziniai fondai įprastai yra kuklūs, o tai bandysiančiose pakeisti 2025 m. startuosiančiose grandiozinėse Michaelo Johnsono „Grand Slam“ lengvosios atletikos varžybose startuos tik bėgikai ir dalinsis milijonus.

Michael Johnson is launching a new track league called Grand Slam Track with $12.6M in prize money.



"The plan to revolutionize track":

• Four annual Slams

• Athletes paid salary

• Two U.S. cities, two international



It would be the highest-paying track circuit in the world. pic.twitter.com/wtiA9Ma3cl