Mykolas Alekna dar šią vasarą bandys atsirevanšuoti olimpiniam čempionui – atletai varžysis Romoje

Tryliktajame „Deimantinės lygos“ etape įtraukta ir disko metimo rungtis, o šiame sezone lietuvis jau yra spėjęs laimėti tris šių varžybų etapus.

Žadama, kad Italijoje vyksiančiose varžybose pasirodys visas pirmas septynetas iš Paryžiaus olimpinių žaidynių finalo.

Tai būtų pirmas Roje Stona pasirodymas „Deimantinės lygos“ etape. Jis visus pribloškė Paryžiuje, kai diską nusviedė 70 metrų ir dabar bandys įrodyti, kad tai nebuvo atsitiktinumas. Jam iššūkį mes vos per 3 cm nuo olimpinio aukso likęs Mykolas Alekna ir taip pat už 69 m ribos diską Paryžiuje sviedęs australas Matthew Denny.

Iš kitų žvaigždžių Paryžiuje pasirodys slovėnas Kristjanas Čehas, austras Lukasas Weisshaidingeris, vokietis Clemensas Pruferis bei švedas Danielis Stahlis. Taip pat turėtų startuoti labai prastus rezultatus šiemet demonstruojantis Tokijo olimpinis vicečempionas švedas Simonas Petterssonas bei vietinis disko metikas Alessio Mannucci.

Sprendžiant iš organizatorių pranešimo, Romoje nebus tik vieno Paryžiuje į finalinį aštuntuką patekusio disko metiko – lietuvio Andriaus Gudžiaus. Jis po olimpinių žaidynių minėjo, kad dėl sveikatos problemų nebuvo tikras dėl dalyvavimo likusiuose šio sezono „Deimantinės lygos“ etapuose.

Mykolas Alekna šiame „Deimantinės lygos“ sezone dar nenugalėtas – 3 pergalės iš 3 ir maksimalus 24 taškų kraitis. Lietuvis jau yra užsitikrinęs vietą finaliniame sezono etape kartu su K.Čehu bei M.Denny. R.Stona „Deimantinės lygos“ taškų šiemet neturi ir apskritai kalbėjo, kad svarsto apie perėjimą į amerikietišką futbolą.

It was also announced that the top 7 finishers from the men’s discus Olympic final will head to Rome as well, led by Olympic champ Rojé Stona🇯🇲 in his Diamond League debut, as well as silver medalist and WR holder Mykolas Alekna🇱🇹.



August 30th will be a BIG day for throws fans… pic.twitter.com/QlPWUq2YQG