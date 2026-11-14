Motiejūno PAOK Graikijoje šventė pergalę, Kulbokos „Promitheas“ pralaimėjo

Lietuvis per 15 minučių pelnė 7 taškus (2/3 dvit., 0/2 trit., 3/4 baud.), atkovojo 7 kamuolius, išprovokavo 4 pražangas, po sykį suklydo ir pažeidė taisykles bei surinko 9 naudingumo balus.
Nugalėtojams Breeinas Tyree’as įmetė 17 taškų (6/8 dvit.), pralaimėjusiems Justinas Turneris taip pat surinko 17 (5 rez. per.).
Arnoldo Kulbokos atstovaujama Patrų „Promitheas“ (1/6) komanda 92:99 (23:26, 24:24, 25:33, 20:16) nusileido Salonikų „Iraklis“ (3/4) ekipai.
Lietuvis per 33 minutes įmetė 10 taškų (0/1 dvit., 2/6 trit., 4/4 baud.), atkovojo 5 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, išprovokavo 3 pražangas, sykį suklydo, 2 kartus prasižengė ir surinko 10 naudingumo balų.
Nugalėtojams Cole’as Syllasas pelnė 22 taškus (10 atk. kam.), pralaimėjusiems Kendalas Colemanas surinko 21 (9 atk. kam.).
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.