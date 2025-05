Mohamedas Salah įrašė savo vardą į „Premier“ lygos istoriją: trys individualūs apdovanojimai, naujas rezultatyvumo rekordas

Egiptietis tapo pirmuoju futbolininku, kuriam pavyko viename sezone laimėti tris svarbiausius individualius apdovanojimus: „Premier“ lygos sezono žaidėjo prizą, „Golden Boot“ (rezultatyviausio žaidėjo apdovanojimą) ir „Playmaker“ (geriausio rezultatyvių perdavimų autoriaus) titulą.

Šį sezoną M. Salah pelnė 29 įvarčius ir atliko 18 rezultatyvių perdavimų per 38 rungtynes, užtikrindamas „Liverpool“ titulą, taip iškovodamas antrąjį „Premier“ lygos titulą karjeroje. Jis tapo rezultatyviausiu žaidėju, šešiais įvarčiais aplenkęs artimiausią persekiotoją, o pagal rezultatyvius perdavimus taip pat neturėjo lygių – artimiausias konkurentas atsiliko net šešiais asistavimais.

Dar vienas istorinis pasiekimas – M. Salah tapo pirmuoju žaidėju, kuris per 38 rungtynių sezoną tiesiogiai prisidėjo prie 47 įvarčių (įvarčiai + rezultatyvūs perdavimai), taip pakartodamas absoliutų „Premier“ lygos rekordą, kuris iki šiol priklausė Alanui Shearerui ir Andrew Cole’ui, tačiau jie tai pasiekė per 42 rungtynių sezoną. Tokios statistikos per 38 rungtynes iki šiol nepavyko užfiksuoti nė vienam žaidėjui.

Šį sezoną M. Salah taip pat tapo tik penktuoju žaidėju, kuriam pavyko du kartus laimėti „Premier“ lygos sezono žaidėjo apdovanojimą, o taip pat jau ketvirtą kartą karjeroje iškovojo rezultatyviausio žaidėjo titulą ir tapo pirmuoju „Liverpool“ žaidėju, kuriam tai pavyko tiek kartų.

M. Salah šiemet buvo pripažintas ir metų futbolininku pagal Futbolo rašytojų asociacijos balsavimą – tai jau trečias kartas, kai jis laimi šį prestižinį apdovanojimą.