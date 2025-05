Modestas Bukauskas atsikirto Danieliui Cormier: kodėl kritiką dėl pergalės UFC 315 jis laiko nepagrįsta

Po šios kovos išsiskyrė ne tik teisėjų, bet ir MMA žurnalistų bei gerbėjų nuomonės. Daug kas sutiko, kad rezultatas 30:27 ar 27:30 buvo toli nuo realybės, o tiksliausias įvertinimas būtų buvęs 29:28 į vieną arba kitą pusę.

Tiek M. Bukauskas, tiek I. Cutelaba buvo įsitikinę, jog laimėjo šitą kovą ir apie tai kalbėjo iš karto po pasirodymo.

REKLAMA

REKLAMA

Savo nuomonę apie teisėjų sprendimus pasakė ir buvęs UFC čempionas, o dabar komentatorius Danielis Cormier.

REKLAMA

„Tai šlamštas, – komentavo D. Cormier. – Tai labai blogas sprendimas. 30:27 Bukauskui?“

M. Bukauskas supranta, kad transliacijos komentatoriai turi savo darbą, o jų nuomonė ne visada sutaps su sportininkų, tačiau peržiūrėjęs dar kartą šią kovą, jis nesupranta, kaip itin atkakli kova galėjo būti pavadinta „šlamštu“.

Nors žiūrėdamas kovą namuose M. Bukauskas pripažino, kad kai ką galima tobulinti, jis nesupranta, iš kur kilo pasipiktinimas tariama vagyste, kai visa kova buvo itin permaininga.

REKLAMA

REKLAMA

Savo ruožtu M. Bukauskas nesmerkia D. Cormier dėl turimos nuomonės. Jis taip pat žino, kaip stipriai komentatoriai gali paveikti žiūrovų įspūdį apie kovą.

„Manau, kad tai paveikė daugelio žmonių nuomonę, ypač internete, – „MMA Fighting“ sakė M. Bukauskas. – Visi tiesiog kartojo tai, kas buvo pasakyta transliacijos metu, užuot susidarę savo nuomonę. Žinoma, aš gerbiu tuos kovotojus. Jie – Šlovės muziejaus nariai, vieni geriausių šio sporto istorijoje. Negali jų smerkti už tai, ką jie pasiekė, bet aš tiesiog nesupratau, iš kur tai kilo. Nesupratau, kodėl jų požiūris buvo taip stipriai pasviręs į vieną pusę. Tai visiškai neturėjo jokios prasmės.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Visi turi savo nuomonę, ir jie turi teisę ją turėti. Daugelis žmonių taip pat prarado savo statytus pinigus, todėl buvo nepatenkinti, nes tai buvo artima kova. Šiame sporte neįmanoma visiems įtikti. Viskas, ką galiu padaryti – tiesiog toliau laimėti. Galiausiai, tai, kas užfiksuota popieriuje, yra pergalė, tad tiesiog turiu tai kartoti.“

REKLAMA

Norėdamas geriau suprasti, kas buvo padaryta gerai, o kur galima tobulėti, M. Bukauskas pripažino, kad peržiūrėjo kovą kelis kartus – tiek su UFC komentatorių balsu, tiek be jo.

Nors jis sutinka, kad buvo pavojingų akimirkų, galėjusių baigtis pergale varžovui, M. Bukauskas nesutinka su nuomone, esą teisėjai apvogė I. Cutelabą.

„Daugelis mano trenerių, kaip ir aš pats, žiūrėjome su garsu ir be garso. Vienas iš trenerių netgi pasakė, kad žiūrint be garso – visiškai iš neutralios pozicijos – kova buvo labai, labai artima, bet be komentavimo jis labiau linko į mano pusę, – teigė M. Bukauskas. – Žinoma, jie tiesiog dirba savo darbą – analizuoja kovą. O mano darbas – parodyti geresnį pasirodymą, kad jų požiūris būtų palankesnis man. Ir tai yra visiškai gerai.

REKLAMA

Iš to, kaip jie kalbėjo, atrodė, kad visi tikėjosi 30:27 kovos Cutelabos naudai, o tai, vėlgi, neturi prasmės. Norėčiau sužinoti, kokia buvo D. Cormier minties eiga dėl to. Mano pusėje – tiesiog išeisiu ir parodysiu dar švaresnį pasirodymą, kad nekiltų jokių abejonių.“

Po kovos nuomonės buvo įvairios, bet M. Bukauskas pripažįsta, kad net ir neigiami komentarai pritraukia dėmesį, o to nori kiekvienas kovotojas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Jis taip pat neslepia, kad kartais mėgsta „įpilti žibalo į ugnį“, nors jo vertinimas išliko toks pat nuo akimirkos, kai paliko narvą, iki kelių peržiūrų jau sugrįžus namo.

„Įkėliau įrašą į „Instagram“, kažkas panašaus į „didžiausia vagystė?“, bet į tai žiūrėjau labai neutraliai, tiesiog pasakydamas, kad tai nebuvo geriausia kova, bet man atrodė, kad smūgiavau tiksliau, – aiškino M. Bukauskas. – Sulaukiau labai daug reakcijų – ir tai puiku. Toks yra tikslas!“

REKLAMA

Nepaisant visko, M. Bukauskas išėjo iš narvo su trečiąja pergale iš eilės ir dabar nusitaikė į pirmąjį penkioliktuką, jau turėdamas konkrečią pavardę galvoje.

„Zhangas Mingyangas ką tik pateko į TOP-15, – sakė M. Bukauskas. – Fantastiškas pasirodymas jo paskutinėje kovoje prieš Anthony Smithą. Jis visada ateina kovoti. Tikra ugnis, puikus vaikinas, tad kodėl mums nesusikauti?

Tai būtų proga man patekti į TOP-15 ir galimybė jam įtvirtinti savo poziciją. Daug kitų kovų jau suplanuotos. Jis ką tik laimėjo, aš ką tik laimėjau – kodėl gi ne? Tokia yra mano mintis.“