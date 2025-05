Dana White‘as: Conoras McGregoras dar ilgai nesugrįš į UFC

Interviu su Adamu Glynu metu D. White buvo paklaustas apie dabartinę 36-erių metų airio būklę. Buvęs UFC čempionas paskutinį kartą kovojo 2021 m. liepą, kai „UFC 264“ turnyre patyrė kojos lūžį kovoje su Dustinu Poirieru.

Nors anksčiau D. White buvo optimistiškas ir tikėjosi, kad C. McGregoras sugrįš į UFC 2025 metais, dabar situacija, pasak jo, tapo miglota.

„Artimiausiu metu jis nekovos, – sakė D. White. – Neseniai su juo nekalbėjau, tad nežinau.“

C. McGregoro sugrįžimą apsunkino įvairios priežastys. Be to, kad jis siekia galimybių už sporto ribų – tarp jų ir pagrindinio vaidmens 2024 m. filme „Road House“ – airis taip pat patyrė kojos piršto traumą, dėl kurios buvo priverstas atsisakyti numatytos kovos su Michaelu Chandleriu praėjusių metų birželį.

Be to, C. McGregoras šiuo metu sprendžia rimtus teisinius klausimus: neseniai jis buvo pripažintas atsakingu civilinėje byloje dėl seksualinio išpuolio, įvykusio 2018 m. Dubline. Taip pat šiuo metu vyksta dar vienas civilinis procesas dėl galimo seksualinio priekabiavimo Majamyje 2023 metais.

Nors pastaruoju metu C. McGregoras savo socialiniuose tinkluose dalijosi treniruočių vaizdo įrašais, nėra aišku, ar tai reiškia tikrą ketinimą grįžti į profesionalų sportą.

Vis dėlto D. White teigė, kad jis visada ieško naujų žvaigždžių, tačiau niekas nepakartos C. McGregoro fenomeno.

„Kito Conoro McGregoro nebus, – tvirtino D. White. – Atsiras dar viena superžvaigždė, bet kito Conoro McGregoro nebebus. Kaip ir nebebus kitos Rondos Rousey, nebebus kito Chucko Liddello ar Georgeso St-Pierre’o. Kažkas tikrai atsiras.

Jie patys save sukuria. Šimtu procentų. Mes ieškome talentingų žmonių, o jei jie turi tokią asmenybę kaip tie, kuriuos ką tik paminėjome – tai neįtikėtina. Tačiau aš visada pirmiausia ieškau geriausių kovotojų pasaulyje, o visa kita jau priklauso nuo jų.“