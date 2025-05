Topuria į rusišką atsaką Machačevui: „Aš vyras, tu – bailys“ – karšta reakcija dėl UFC svorio kategorijų pasirinkimų

Oficialiai perėjęs į svorio kategoriją iki 170 svarų (77,1 kg), I. Machačevas paliko lengvojo svorio kategorijos čempiono diržą laisvą, dėl kurio „UFC 317“ turnyre birželio 28-ą susikaus buvęs puslengvio svorio kategorijos čempionas Ilia Topuria (16-0) ir Charlesas Oliveira (35-10, 1 be nugalėtojo).

I. Topuria, anksčiau atlaisvinęs diržą, tikėjosi susikauti būtent su I. Machačevu, bet pastarasis, kaip tyčia, padarė tą patį ir perėjo į aukštesnę svorio kategoriją.

„Tokio hipokritiško žmogaus gyvenime dar nebuvau matęs. Jis aiškino, kad man šanso kautis dėl diržo nesuteiks, nes esu per mažas, o dabar jis keliasi į aukštesnį svorį ir daro tą patį, ką aš. Jis kritikavo mano sprendimą, o dabar elgiasi lygiai taip pat. Jis tikriausiai tiesiog vykdo kažkieno nurodymus“, – sakė I. Topuria.

I. Machačevas vėliau sureagavo į kartvelo kalbas: „Skirtumas tarp mūsų tas, kad aš „išvaliau“ lengvo svorio kategoriją, o to puslengviame svoryje „pabėgai“ nuo dviejų pretendentų į titulą, turėjusių 5-9 pergalių serijas. Lengvo svorio kategorijoje esi niekas. Tu – tik garsiai šnekantis vyrukas iš Ispanijos, gražiai apsikirpęs plaukus. Pasiek bent vieną pergalę ir tada galėsime pasikalbėti, berniuk“.

I. Topuria netrukus pateikė atsaką dagestaniečiui ir dalį komentaro parašė rusiškai.

„Skirtumas tarp mūsų tas, kad aš – vyras, o tu – bailys. Aš kalbu ir kovoju, tu – kalbi ir slepiesi. Bėgi kuo toliau, nepalikdamas pėdsakų. Tu – mažvaikis“, – rėžė I. Topuria.

The difference between you and me is that I am a man and you are a coward. I speak and fight. you talk and hide. Run away far, leaving no trace. Ты маленький пацан. https://t.co/kDuhhdIB8t