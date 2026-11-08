Messi tapo pirmuoju futbolininku, laimėjusiu MLS „Auksinį batelį“ dvejus metus iš eilės

Argentinietis taip pat tapo vos šeštuoju futbolininku, kuriam pavyko tapti rezultatyviausiu žaidėju ne vieno MLS reguliariojo sezono metu. Šį sezoną pastarasis pelnė 26 įvarčius per 31 rungtynes (29 kartus rungtynes pradėjo startinėje sudėtyje).
39-erių metų futbolininkas, kuris neseniai baigė savo karjerą Argentinos rinktinėje, taip pat atliko 17 rezultatyvių perdavimų, iš viso prisidėjo prie 43 pelnytų komandos įvarčių, o tai yra geriausias rezultatas lygoje.
Visgi L. Messi nepavyko pagerinti savo statistikos rodiklių paskutinėse reguliariojo sezono rungtynėse, kuriose Majamio „Inter“ užfiksavo su „Charlotte“ rezultatyvias lygiąsias 3:3.
Priminsime, jog L. Messi laimėjo MLS „Auksinį batelį“ ir praėjusiais metais. Tuomet argentinietis pelnė 29 įvarčius vos per 28 reguliariojo sezono rungtynes. Pastarasis taip pat atliko 19 rezultatyvių perdavimų.
L. Messi su Majamio „Inter“ dabar laukia MLS atkrintamosios kovos, kuriose susitiks su „Columbus Crew“.
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