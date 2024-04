Maxas Verstappenas pratęsė dominavimą pusvalandžiui stabdytose Japonijos GP lenktynėse

Po nesėkmės Australijoje atsitiesęs „Red Bull“ lyderis visų lenktynių metu nesulaukė rimtesnio pasipriešinimo iš varžovų. M.Verstappeno nespaudė ir komandos draugas meksikietis Sergio Perezas, ramiai atvažiavęs antras.

Gerą tempą lenktynėse demonstravo „Ferrari“ komanda. Ispanas Carlosas Sainzas susitvarkė su britu Lando Norrisu („McLaren“) ir pakilo iki trečios vietos. Net 4 pozicijomis aukščiau pakilo monakietis Charlesas Leclercas („Ferrari“). Jis startavo 8-as, pasirinko konservatyvią strategiją, stojo boksuose vieną kartą mažiau nei varžovai, puikiai tausojo padangas ir sugebėjo pakilti iki 4-os vietos. L.Norrisas paskutiniuose ratuose Ch.Leclerco taip ir nepavijo bei tenkinosi 5-a pozicija.

Daniel Ricciardo Japan 2024 highlights:



• Spun in free practice 🥶

• Out-qualified by Tsunoda (yet again) 🥶

• Crashed on the first lap 🥶



Verstappen's nightmare? 🥶🥶🥶 pic.twitter.com/ODfhVXupGJ

