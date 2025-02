„Mavs“ kelioms savaitėms prarado Anthony Davisą

A. Davisas susižeidė šeštadienio rungtynėse prieš Hjustono „Rockets“, kurias „Mavericks“ laimėjo 116:105. Trauma įvyko trečiojo kėlinio pabaigoje, kai puolėjas nesėkmingai bandė apsiginti. Jis paliko aikštę ir į rungtynes nebegrįžo.

Po mačo krepšininkas tikino, kad jaučia tempimą kirkšnyje, tačiau neatrodė susirūpinęs dėl rimtos traumos.

Šis sužeidimas yra dar vienas smūgis 10 kartų „Visų žvaigždžių“ rungtynių dalyviui, kuris prieš tai jau buvo praleidęs penkis mačus dėl pilvo raumenų traumos.

Nepaisant to, A. Davisas spėjo pademonstruoti aukštą lygį per savo debiutą su „Mavericks“, pelnydamas 26 taškus, atkovodamas 16 kamuolių, atlikdamas septynis rezultatyvius perdavimus ir blokuodamas tris metimus vos per 31 minutę.

Dalaso klubas šiuo metu laimėjo dvejas rungtynes iš eilės ir su 28 pergalėmis bei 25 pralaimėjimais užima aštuntąją vietą Vakarų konferencijoje.