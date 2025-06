Matheusas Cunha prisijungė prie „Manchester United“ – pirmas klubo vasaros pirkinys už 62,5 mln. svarų

„Raudonieji velniai“ už 26-erių metų futbolininką „Wolves“ sumokės 62,5 mln. svarų sterlingų siekiančią sumą per dvejus metus.

M. Cunha šiame sezone atstovaudamas „Wolves“ pelnė 17 įvarčių ir atliko šešis rezultatyvius perdavimuose visuose turnyruose.

Brazilas tapo pirmuoju šios vasaros „Man Utd“ pirkiniu. Pasak ESPN šaltinių, „Raudonieji velniai“ šio žaidėjų perėjimo lango metu sieks parduoti Antony, Marcusą Rashfordą, Jadoną Sancho ir Alejandro Garnacho.

Our first signing of the summer has been agreed 🇧🇷✍️#MUFC