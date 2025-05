Jeremie Frimpongas prisijungė prie „Liverpool“ už 35 mln. eurų

„Liverpool“ susisiekė, nes manimi susidomėjo. Man šis perėjimas buvo akivaizdus. Pasakiau agentams, kad padarytų viską, kad šis sandoris įvyktų.

Pažadu „Liverpool“ sirgaliams, kad atiduosiu visas jėgas, tikiuosi, kad kartu galėsime laimėti ir švęsti. Džiaugiuosi, kad esu čia. Ačiū, kad mane priėmėte. Aš jūsų nenuvilsiu ir suteiksiu jums energijos, kurios norite“, – kalbėjo J. Frimpongas.

Pranešama, jog Anglijos čempionai už šį žaidėją sumokėjo Lėverkuzeno „Bayer“ 35 mln. eurų siekiančią sumą.

We have agreed the signing of Jeremie Frimpong from Bayer Leverkusen 🙌🔴