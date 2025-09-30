Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Masiulis papasakojo darbo su Šaru niuansus

2025-09-30 10:26 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-30 10:26

Naujasis Kauno „Žalgirio" vyr. treneris Tomas Masiulis prisėdo prieš kameras pokalbiui su LKL, kurią remia Betsson, „YouTube" kanalu.

T.Masiulis išdėstė asistentų svarbą (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Naujasis Kauno „Žalgirio“ vyr. treneris Tomas Masiulis prisėdo prieš kameras pokalbiui su LKL, kurią remia Betsson, „YouTube“ kanalu.

0

Po kone septynerius metus trukusio etapo talkinant Šarūnui Jasikevičiui „Žalgirio“, „Barcelona“ ir Stambulo „Fenerbahče“ trenerių štabuose, 50-metį neseniai atšventęs specialistas pradeda savo vyr. trenerio karjerą aukščiausiame lygyje.

Visgi, kaip sako pats strategas, jei Kauno klubo pasiūlymas nebūtų jo pasiekęs, jis mielai būtų likęs darbuotis Šaro pašonėje.

„Tikrai nepabodo, jaučiausi patogiai, jaučiausi reikalingas, kas yra pats svarbiausias dalykas žmogui. Kadangi toks pasiūlymas ir galimybė atėjo, kartu nusprendėme, jokių kliūčių nedarė. Jei būtų to nebuvę, būčiau su mielu noru dar likęs, jei tik jis būtų laikęs mane“, – teigė kauniečių vairininkas.

Šitiek metų dirbęs asistentu, T.Masiulis yra išsigryninęs, ko jam, kaip vyr. treneriui, reikės iš savųjų asistentų. Strategas įvardino, kokios situacijos jam norėtųsi išvengti.

„Blogiausia, kai tik bandai pritarti, kai visi linkčioja vyr. treneriui, – sakė specialistas. – Daugeliu atvejų mūsų (su Š. Jasikevičiumi – aut.) nuomonės sutapdavo, bet vyr. treneris ir nori kuo daugiau nuomonių ir iš jų išsirinkti tą geriausią nuomonę. Jei tavęs negirdi po 1–2 kartų, turi ir 3–4 kartą sakyti, kad tavo nuomonė teisinga. To ir nori iš asistentų – kuo daugiau nuomonių, pagrįstų faktais, ne iš lempos. Jei galvoji, kad tavo idėja veikia, turi ją stumti.“

Visą pokalbį, kuriame išgirsite ir T.Masiulio patarimą su Š.Jasikevičiumi Turkijoje besidarbuojančiam Kaziui Maksvyčiui, galite pasiekti LKL, kurią remia Betsson, „YouTube“ kanale.

