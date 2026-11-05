Martynas Pacevičius apie galimybę susitikti aikštėje su Jonu Valančiūnu: „Niekada nebūčiau apie tai pagalvojęs“

Praėjusio sezono pradžioje sunki trauma išvedė žaidėją iš rikiuotės. Jis turėjo įveikti nelengvą reabilitacijos procesą, tačiau sugrįžimas pavyko su kaupu – sezoną jis užbaigė iškovodamas pirmąjį savo bronzos medalį su Klaipėdos „Neptūnu“.
„Tikrai brangiausias (medalis), nes jokio kito LKL medalio neturiu iki šios dienos. Jis buvo tikrai daug atperkantis ir labai saldus. Kai gavau traumą, man po operacijos pasakė, kad laukia maždaug šeši mėnesiai iki to grįžimo, jeigu viskas gerai“, – prisiminė M.Pacevičius.
Naujoko statusą Šiauliuose turintis krepšininkas netikėtai sulaukė trenerio pasitikėjimo ir tapo ekipos kapitonu, o šį sezoną jo laukia neeilinė proga aikštelėje susidurti su Lietuvos krepšinio legenda Jonu Valančiūnu.
„Tikrai niekada nebūčiau apie tai pagalvojęs. Taip pat kaip ir niekada nebūčiau pagalvojęs, kad mano treneris bus Darius Songaila, kurį atsimenu iš vaikystės, žiūrėdamas, kaip jis žaidžia ir Lietuvos rinktinėje. Keistas tas gyvenimas, bet įdomiausia, kaip viskas susidėlioja“, – teigė krepšininkas.
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