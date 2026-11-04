„Ryto“ ir „Žalgirio“ derbis tapo žiūrimiausia sezono krepšinio dvikova

Dviejų didžiausių šalies krepšinio klubų priešprieša jau ne vieną dešimtmetį yra viena laukiamiausių Lietuvos sporto dvikovų, tradiciškai sulaukianti ypatingo sirgalių susidomėjimo. Šįkart papildomo išskirtinumo šiai akistatai suteikė ir istorinis debiutas LNK televizijos eteryje.
Ši dvikova taip pat tapo žiūrimiausia Lietuvos krepšinio lygos transliacija nuo 2025 m. rugsėjo mėnesio – tiek pagal pasiektą auditoriją, tiek pagal vidutinį televizijos reitingą.
Rungtynių metu LNK televizijos auditorijos dalis („share“) siekė net 28,6 proc. Tai reiškia, kad beveik kas trečias tuo metu televiziją žiūrėjęs Lietuvos gyventojas rinkosi būtent „Ryto“ ir „Žalgirio“ akistatą.
Dar vienas iškalbingas rodiklis – reikšmingas auditorijos augimas. Palyginti su prieš metus per BTV televiziją transliuota tų pačių komandų dvikova, šių metų rungtynių pasiekta auditorija išaugo net 36 procentais.
Tokie skaičiai dar kartą patvirtina ne tik išskirtinę „Ryto“ ir „Žalgirio“ akistatų svarbą Lietuvos sporto bendruomenei, bet ir didžiulį krepšinio transliacijų potencialą.
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