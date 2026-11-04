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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Ryto“ ir „Žalgirio“ derbis tapo žiūrimiausia sezono krepšinio dvikova

2026-11-04 16:35 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-04 16:35
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Pirmoji šio sezono Vilniaus „Ryto“ ir Kauno „Žalgirio“ akistata sulaukė išskirtinio televizijos žiūrovų dėmesio. Lapkričio 2-ąją pirmą kartą LNK televizijos eteryje transliuotas principinių varžovų derbis pasiekė net 541,5 tūkst. Lietuvos gyventojų ir pagal pasiektą auditoriją tapo žiūrimiausia šio krepšinio sezono transliacija Lietuvoje.

(Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Pirmoji šio sezono Vilniaus „Ryto“ ir Kauno „Žalgirio“ akistata sulaukė išskirtinio televizijos žiūrovų dėmesio. Lapkričio 2-ąją pirmą kartą LNK televizijos eteryje transliuotas principinių varžovų derbis pasiekė net 541,5 tūkst. Lietuvos gyventojų ir pagal pasiektą auditoriją tapo žiūrimiausia šio krepšinio sezono transliacija Lietuvoje.

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Dviejų didžiausių šalies krepšinio klubų priešprieša jau ne vieną dešimtmetį yra viena laukiamiausių Lietuvos sporto dvikovų, tradiciškai sulaukianti ypatingo sirgalių susidomėjimo. Šįkart papildomo išskirtinumo šiai akistatai suteikė ir istorinis debiutas LNK televizijos eteryje.

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Ši dvikova taip pat tapo žiūrimiausia Lietuvos krepšinio lygos transliacija nuo 2025 m. rugsėjo mėnesio – tiek pagal pasiektą auditoriją, tiek pagal vidutinį televizijos reitingą.

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Rungtynių metu LNK televizijos auditorijos dalis („share“) siekė net 28,6 proc. Tai reiškia, kad beveik kas trečias tuo metu televiziją žiūrėjęs Lietuvos gyventojas rinkosi būtent „Ryto“ ir „Žalgirio“ akistatą.

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Dar vienas iškalbingas rodiklis – reikšmingas auditorijos augimas. Palyginti su prieš metus per BTV televiziją transliuota tų pačių komandų dvikova, šių metų rungtynių pasiekta auditorija išaugo net 36 procentais.

Tokie skaičiai dar kartą patvirtina ne tik išskirtinę „Ryto“ ir „Žalgirio“ akistatų svarbą Lietuvos sporto bendruomenei, bet ir didžiulį krepšinio transliacijų potencialą.

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