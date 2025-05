„Manchester United“ Malaizijoje: nesėkmingas turas, paviešintas paradas autobusu ir sumaištis dėl paspirtukų apmokėjimo

Nesėkmės visų pirma prasidėjo aikštėje. Žaisdami prieš pirmą kartą kartu rungtyniavusius futbolininkus iš egzotiškų kraštų „United“ sugebėjo patirti pralaimėjimą 0:1. Visgi, pašaipų Rubeno Amorimo auklėtiniai ir už aikštės ribų.

Trečiadienį komanda užfiksuota atviru autobusu važiuodama per Malaizijos gatves. Internete netruko pasipilti juokai, kad taip klubas švenčia 15-ąją vietą „Premier“ lygoje.

Tuo „Manchester United“ žaidėjų nuotykiai nesibaigė. Pranešama, jog kai kurie milijonus uždirbantys futbolininkai nesigėdijo paprašyti už jų pasivažinėjimą elektriniais paspirtukais apmokėti vietinių sirgalių.

Vienas jų – Amadas Diallo buvo užfiksuotas vaizdo įraše laukdamas, kaip vietinis gyventojas apmokėjo už jo pasivažinėjimą. Netrukus pasirodė vaizdo įrašai, kaip to paties prašo ir Alejandro Garnacho bei Aydenas Heavenas.

Amad Diallo asking a fan to pay for his scooter hire in Malaysia. 😂 #MUFC

