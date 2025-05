„Manchester United“ atsisveikino su trimis žaidėjais

Šis sprendimas paskelbtas iškart po paskutinių rungtynių „Old Trafford“ stadione, kuriose „United“ 2:0 nugalėjo „Aston Villa“. C. Eriksenas atsisveikino su sirgaliais įmušdamas įvartį nuo 11 metrų žymos.

Ilgiausiai iš šio trejeto vilkėjęs „United“ marškinėlius V. Lindelofas per aštuonerius metus Mančesteryje sužaidė 284 rungtynes, pelnė keturis įvarčius ir iškovojo FA taurės bei lygos taurės titulus. Švedijos rinktinės kapitonas buvo neatsiejama gynybos dalis tiek Jose Mourinho, tiek Ole Gunnaro Solskjaero laikais, tačiau pastaraisiais sezonais jo vaidmuo mažėjo dėl naujų gynėjų atvykimo ir traumų. V. Lindelofas starto sudėtyje pasirodė per atsisveikinimo rungtynes prieš „Aston Villa“, o „Old Trafford“ tribūnos jam skyrė ypatingą ovaciją.

„United“ akademijos auklėtinis J. Evansas klube praleido dvi atkarpas ir iš viso sužaidė 241 rungtynes. Šiaurės Airijos rinktinės kapitonas laimėjo tris „Premier“ lygos titulus, UEFA Čempionų lygą, Pasaulio klubų taurę ir lygos taurę. Jis buvo svarbi gynybos grandis šalia Rio Ferdinando 2012-13 m. čempioniškame sezone, o po sugrįžimo 2023-iaisiais tapo patyrusiu rotacijos žaidėju ir rūbinės lyderiu. Paskutinėse rungtynėse J. Evansas dar kartą pasirodė aikštėje, o sirgaliai atsisveikino su juo stovėdami.

C. Eriksenas prie „United“ prisijungė 2022-aisiais ir per trejus metus sužaidė 107 rungtynes, pelnė aštuonis įvarčius bei atliko 17 rezultatyvių perdavimų. Danas išsiskyrė aikštės matymu ir ramybe, ypač pirmajame sezone, kai tapo pagrindiniu kūrėju ir prisidėjo prie lygos taurės bei FA taurės triumfo. Nors šį sezoną C. Eriksenas dažniau liko ant suolo, atsisveikinimo rungtynėse „Old Trafford“ tribūnos jam skyrė ypatingą pagarbą, o B. Fernandesas leido danui realizuoti baudinį.

Visi trys žaidėjai buvo išlydėti su pagarba ir ovacijomis – „United“ sirgaliai padėkojo už jų profesionalumą, atsidavimą ir indėlį į klubo istoriją. Klubas viešai padėkojo V. Lindelofui, J. Evansui ir C. Eriksenui ir palinkėjo sėkmės naujuose karjeros etapuose.