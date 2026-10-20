„Man City“ sutriuškino AEK, 2 įvarčių deficitą panaikinęs „Liverpool“ nugalėjo „Villarreal“

Pirmasis prie atšokusio kamuolio atsidūręsElliotas Andersonas pasiuntė kamuolį į vartus ir išvedė „Man City“ į priekį 1:0.
Philas Fodenas susistabdęs kamuolį nukreipė jį į vartų tinklą ir padvigubino šeimininkų ekipos pranašumą 2:0.
Stavro Pilo antrojo kėlinio pradžioje pasiuntė kamuolį į tolimąjį vartų kampą ir sušvelnino susitikimo rezultatą 1:2.
Netrukus Rayanas Cherki puikiu smūgiu nuginklavo vartininką bei vėl padidino Anglijos klubo pranašumą 3:1.
P. Fodenas pridėjo savo dar du įvarčius šiose rungtynėse ir rezultatas jau tapo triuškinamas 5:1.
P. Fodenas nuo gruodžio vidurio iki spalio vidurio buvo nepelnęs nė vieno įvarčio per 35 rungtynes visuose turnyruose. Tuo tarpu anglas per pastarąsias keturias dienas pasižymėjo keturis kartus per 2 sužaistus susitikimus.
Highlights via DasFootball
Tuo tarpu kitame susitikime „Liverpool“ klubas namuose 4:3 įveikė „Villarreal“ futbolininkus.
Grubia Virgilo van Dijko klaida pasinaudojęs Georgesas Mikautadze nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė „Villarreal“ į priekį 1:0.
Sergi Cardona sužaidus beveik pusvalandį puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino svečių ekipos pranašumą 2:0.
Alexis Mac Allisteris smūgiu galva pasiuntė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir sušvelnino šio susitikimo rezultatą 1:2.
Ronaldas Araujo pirmojo kėlinio pabaigoje nukreipė kamuolį į artimąjį vartų kampą ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 2:2.
A. Mac Allisteris sužaidus valandą antrą kartą nuginklavo vartininką ir jau persvėrė rezultatą „Liverpool“ naudai 3:2, o po keitimo pasirodžiusio Floriano Wirtzo tikslus smūgis dar labiau padidino šeimininkų pranašumą 4:2.
Tanitoluwa Oluwaseyi rungtynių pabaigoje pelnytas įvartis sušvelnino rezultatą 3:4, tačiau išsigelbėti svečiams nepavyko.
V. Van Dijkas padarė klaidą, po kurios krito įvartis, Čempionų lygoje pirmą kartą nuo 2019 m. rugsėjo mėn.
G. Mikautadze pelnytas įvartis (03:54) yra antras pagal ankstyvumą įvartis, kurį „Liverpool“ praleido namų rungtynėse Europos turnyruose. Anksčiau už jį pasižymėjo tik 3-ąją minutę tiksliai kamuolį į vartus pasiuntęs Elpidio Silva 2001 m. rugsėjo mėn. atstovaudamas „Boavista“.
Rio Ngumoha tapo jauniausiuoju futbolininku (18 metų ir 52 dienos), atlikusiu rezultatyvų perdavimą atstovaudamas „Liverpool“ Čempionų lygoje.
Highlights via DasFootball
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.