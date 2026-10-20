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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

„Man City“ sutriuškino AEK, 2 įvarčių deficitą panaikinęs „Liverpool“ nugalėjo „Villarreal“

2026-10-20 23:53 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-20 23:53
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„Manchester City“ klubas UEFA Čempionų lygos rungtynėse namuose 5:1 sutriuškino Atėnų AEK futbolininkus.

Rungtynių akimirka | EPA nuotr.

„Manchester City“ klubas UEFA Čempionų lygos rungtynėse namuose 5:1 sutriuškino Atėnų AEK futbolininkus.

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Pirmasis prie atšokusio kamuolio atsidūręsElliotas Andersonas pasiuntė kamuolį į vartus ir išvedė „Man City“ į priekį 1:0.

Philas Fodenas susistabdęs kamuolį nukreipė jį į vartų tinklą ir padvigubino šeimininkų ekipos pranašumą 2:0.

Stavro Pilo antrojo kėlinio pradžioje pasiuntė kamuolį į tolimąjį vartų kampą ir sušvelnino susitikimo rezultatą 1:2.

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P. Fodenas pridėjo savo dar du įvarčius šiose rungtynėse ir rezultatas jau tapo triuškinamas 5:1.

P. Fodenas nuo gruodžio vidurio iki spalio vidurio buvo nepelnęs nė vieno įvarčio per 35 rungtynes visuose turnyruose. Tuo tarpu anglas per pastarąsias keturias dienas pasižymėjo keturis kartus per 2 sužaistus susitikimus.

Highlights via DasFootball

Tuo tarpu kitame susitikime „Liverpool“ klubas namuose 4:3 įveikė „Villarreal“ futbolininkus.

Grubia Virgilo van Dijko klaida pasinaudojęs Georgesas Mikautadze nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė „Villarreal“ į priekį 1:0.

Sergi Cardona sužaidus beveik pusvalandį puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino svečių ekipos pranašumą 2:0.

Alexis Mac Allisteris smūgiu galva pasiuntė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir sušvelnino šio susitikimo rezultatą 1:2.

Ronaldas Araujo pirmojo kėlinio pabaigoje nukreipė kamuolį į artimąjį vartų kampą ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 2:2.

A. Mac Allisteris sužaidus valandą antrą kartą nuginklavo vartininką ir jau persvėrė rezultatą „Liverpool“ naudai 3:2, o po keitimo pasirodžiusio Floriano Wirtzo tikslus smūgis dar labiau padidino šeimininkų pranašumą 4:2.

Tanitoluwa Oluwaseyi rungtynių pabaigoje pelnytas įvartis sušvelnino rezultatą 3:4, tačiau išsigelbėti svečiams nepavyko.

V. Van Dijkas padarė klaidą, po kurios krito įvartis, Čempionų lygoje pirmą kartą nuo 2019 m. rugsėjo mėn.

G. Mikautadze pelnytas įvartis (03:54) yra antras pagal ankstyvumą įvartis, kurį „Liverpool“ praleido namų rungtynėse Europos turnyruose. Anksčiau už jį pasižymėjo tik 3-ąją minutę tiksliai kamuolį į vartus pasiuntęs Elpidio Silva 2001 m. rugsėjo mėn. atstovaudamas „Boavista“. 

Rio Ngumoha tapo jauniausiuoju futbolininku (18 metų ir 52 dienos), atlikusiu rezultatyvų perdavimą atstovaudamas „Liverpool“ Čempionų lygoje.

Highlights via DasFootball

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