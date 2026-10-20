Fabregasas supyko dėl klausimo prieš Čempionų lygos rungtynes: „Tai nepagarba Carrickui“

„Como“ vyriausiasis treneris atsisakė komentuoti gandus, kad galėtų pakeisti Michaelą Carricką, ir pabrėžė, jog toks klausimas rodo nepagarbą dabartiniam Anglijos klubo strategui.
„Į tokį klausimą neatsakysiu. Tai blogas klausimas. Tai nepagarba tokiam puikiam žaidėjui ir treneriui kaip Michaelas Carrickas“, – prieš UEFA Čempionų lygos rungtynes su „Manchester United“ pareiškė C. Fabregasas.
Pastaruoju metu M. Carricko padėtis sulaukė daugiau dėmesio dėl prastų „Manchester United“ rezultatų. Komanda stringa „Premier“ lygoje, o spaudoje pasirodė svarstymų, kad klubo vadovai gali ieškoti kito trenerio. Tarp galimų kandidatų buvo minimas ir C. Fabregasas, kuris per trumpą laiką gerokai pakėlė „Como“ lygį.
Ispano vadovaujamas klubas praėjusį sezoną „Serie A“ užėmė ketvirtąją vietą ir pirmą kartą istorijoje pateko į UEFA Čempionų lygą. Tai sustiprino C. Fabregaso, kaip vieno perspektyviausių jaunų Europos trenerių, reputaciją ir paskatino kalbas apie didesnių klubų susidomėjimą.
Vis dėlto C. Fabregasas nenorėjo gilintis į savo galimą ateitį Anglijoje ir dėmesį sutelkė į artėjančias rungtynes. „Como“ trečiadienį namuose priims „Manchester United“ UEFA Čempionų lygos susitikime. Šios rungtynės Italijos klubui yra svarbus išbandymas, o treneris pabrėžė norintis, kad jo komanda į aikštę žengtų pasitikėdama savo jėgomis.
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