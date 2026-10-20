Enrique atskleidė, kaip PSG sieks sustabdyti „Barcelona“

„Geriausias būdas sustabdyti L. Yamalį yra neleisti „Barcelonai“ kontroliuoti kamuolio. Jei jis negali gauti kamuolio, tuomet viskas yra ramu. Tai būtų idealu, tačiau žinome, kad taip nebus, nes sunku žaisti prieš „Barceloną“ ir L. Yamalį.
Norint apsiginti prieš tokio meistriškumo komandą, reikia būti atsargiems ir veikti kaip komanda. Visgi kalba eina ne tik apie Lamine‘ą, jie taip pat turi Raphinha, Pedri, daug aukščiausio lygio žaidėjų“, – kalbėjo strategas.
Abi komandos laimėjo pirmąsias dvejas žaistas Čempionų lygos rungtynes. Nepaisant didelio susidomėjimo šiuo susitikimu, L. Enrique sumenkino būsimo rezultato reikšmę.
„Lygos struktūra leidžia šioms rungtynėms įvykti dabar, tačiau jos neparodo, kaip viskas gali atrodyti ateityje. Žinau, kad abi komandos yra tarp favoričių, bet yra ir kitų komandų. Viskas tik prasideda.
Lyga prasidės balandį, o ne dabar. Komandos, kurios ten bus balandį, kovos dėl trofėjaus. Rungtynės bus atkaklios, tačiau jose spręsis tik trijų taškų likimas“, – tikino treneris.
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