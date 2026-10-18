„Barcelona“ problemos prieš rungtynes su PSG – žais be dviejų gynėjų

Katalonų klubas negalės remtis Ericu Garcia ir Julesu Kounde artėjančioje UEFA Čempionų lygos dvikovoje su Paryžiaus „Saint-Germain“, o prancūzo dalyvavimas kitą savaitgalį vyksiančiame „El Clasico“ taip pat kelia abejonių.
E. Garcia patyrė dešinės šlaunies raumens traumą. Atlikus medicininius tyrimus paaiškėjo, kad gynėjas negalės rungtyniauti maždaug tris ar keturias savaites. Tai reiškia, kad jis praleis ne tik susitikimą su PSG, bet ir spalio 25 dieną numatytas rungtynes su Madrido „Real“.
Tuo metu J. Kounde patyrė kairės čiurnos patempimą. Dėl šios traumos jis tikrai nežais Paryžiuje, tačiau galimybė pasirodyti „El Clasico“ dar nėra atmesta. Jo būklė bus vertinama artimiausiomis dienomis, atsižvelgiant į sveikimo eigą.
Traumas futbolininkai patyrė šeštadienį vykusiose rungtynėse su Sevilijos „Real Betis“. „Barcelona“ jas laimėjo 5:2, tačiau susitikimo pabaigoje E. Garcia pajuto skausmą dešinėje šlaunyje ir turėjo palikti aikštę. J. Kounde taip pat baigė mačą jausdamas diskomfortą.
Hansi Flickui šios netektys itin nepalankios, nes artimiausiomis dienomis „Barcelona“ laukia du svarbūs išbandymai – Čempionų lygos susitikimas su PSG spalio 20 dieną ir „El Clasico“ po penkių dienų. Dėl gynėjų traumų treneriui teks ieškoti naujų sprendimų formuojant komandos gynybos liniją.
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