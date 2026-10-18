Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

„Barcelona“ problemos prieš rungtynes su PSG – žais be dviejų gynėjų

2026-10-18 20:14 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-18 20:14
Pridėkite kaip šaltinį Google

„Barcelona“ patyrė rimtų nuostolių gynyboje prieš svarbias kitos savaitės rungtynes.

Ericas Garcia | EPA nuotr.

„Barcelona“ patyrė rimtų nuostolių gynyboje prieš svarbias kitos savaitės rungtynes.

REKLAMA
0

Katalonų klubas negalės remtis Ericu Garcia ir Julesu Kounde artėjančioje UEFA Čempionų lygos dvikovoje su Paryžiaus „Saint-Germain“, o prancūzo dalyvavimas kitą savaitgalį vyksiančiame „El Clasico“ taip pat kelia abejonių.

E. Garcia patyrė dešinės šlaunies raumens traumą. Atlikus medicininius tyrimus paaiškėjo, kad gynėjas negalės rungtyniauti maždaug tris ar keturias savaites. Tai reiškia, kad jis praleis ne tik susitikimą su PSG, bet ir spalio 25 dieną numatytas rungtynes su Madrido „Real“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu J. Kounde patyrė kairės čiurnos patempimą. Dėl šios traumos jis tikrai nežais Paryžiuje, tačiau galimybė pasirodyti „El Clasico“ dar nėra atmesta. Jo būklė bus vertinama artimiausiomis dienomis, atsižvelgiant į sveikimo eigą.

REKLAMA
REKLAMA

Traumas futbolininkai patyrė šeštadienį vykusiose rungtynėse su Sevilijos „Real Betis“. „Barcelona“ jas laimėjo 5:2, tačiau susitikimo pabaigoje E. Garcia pajuto skausmą dešinėje šlaunyje ir turėjo palikti aikštę. J. Kounde taip pat baigė mačą jausdamas diskomfortą.

Hansi Flickui šios netektys itin nepalankios, nes artimiausiomis dienomis „Barcelona“ laukia du svarbūs išbandymai – Čempionų lygos susitikimas su PSG spalio 20 dieną ir „El Clasico“ po penkių dienų. Dėl gynėjų traumų treneriui teks ieškoti naujų sprendimų formuojant komandos gynybos liniją.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų