„Barcelona“ iškovojo devintą pergalę iš eilės Ispanijos čempionate

Devintajame ture katalonų puolimo nesustabdė „Real Betis“. Išvykoje žaidusi „Barcelona“ laimėjo 5:2.
Persvarą „Barcelona“ komandai dešimtąją minutę leido įgyti Lamine`as Yamalis. Nors Valentinas Gomezas buvo išlyginęs rezultatą, prieš kėlinio pabaigą įvartį pridėjo ir Rodri.
Po pertraukos komandos apsikeitė įvarčiais į Gabrielio Jesuso smūgį atsakė Abde Ezzalzouli. Visgi, tuomet nutiko kertinis epizodas rungtynės. Iš aikštės buvo pašalintas Facundo Bernalis ir „Betis“ liko žaisti dešimtyje.
Turėdami kiekybinį pranašumą „Barcelona“ atstovai paissmagino ir pelnė dar du įvarčius. Pasižymėjo po keitimo į aikštę žengę Ericas Garcia ir Dani Olmo.
„Barcelona“ (27 taškai) išlieka vienvalde „La Liga“ lydere.
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