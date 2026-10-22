Iššokę Eurolygos žaidėjai: kas labiausiai stebina?

Krepsinis.net jau rašė apie solidžiausiai startavusius Eurolygos debiutantus, o dabar ateina eilė 6 labiausiai stebinantiems žaidėjams.
Į sąrašą buvo įtraukti krepšininkai, kurie Eurolygoje jau buvo žaidę anksčiau. Sąrašas – subjektyvus, tad kviečiame pateikti savo nuomonę komentaruose.
Yamas Madaras
Madaras
Y.Madarui persikėlus į Tel Avivo „Maccabi“ iškart buvo pradėta kalbėti, kad tai bus gerokai naudingesnis vietinis įžaidėjas nei Tamiras Blattas. Visgi tokio jo solidumo mažai, kas laukė.
25-erių gynėjas šalia savęs turi Jimmy Clarką, Iffe Lundbergą ar Keatoną Wallace'ą, bet bent jau kol kas jis yra pagrindinis atakų organizatorius.
Didžiulį Odedo Kattasho pasitikėjimą turintis Y.Madaras dabar gali priminti ir Roko Jokubaičio projektą Tel Avive, juolab, kad šie žaidėjai yra lyginami jau ne vienus metus.
190 cm ūgio atleto skaičiai Eurolygoje per 22 minutes siekia 12 taškų, 4 rezultatyvius perdavimus ir 15,6 naudingumo balo.
Aliou Diarra
Diarra
Galbūt tai kol kas net yra didžiausia turnyro sensacija. A.Diarra pernai taip niekuo neišsiskyrė, kad norėtųsi jį dar vadinti Eurolygos debiutantu.
Bolonijos „Virtus“ centras yra viena priežasčių, kodėl Italijos klubas yra viena įdomesnių sezono komandų, pakeliantis ją į kitą lygį. Prieš sezoną niekas to nesitikėjo.
24-erių 206 cm ūgio centras nukonkuravo Mouhametą Dioufą, o Kevinui Kokilai grįžus į rikiuotę taip pat nepavyksta rimčiau pakonkuruoti su A.Diarra.
Įspūdingomis šuolio galimybėmis ir mobilumu pasižymintis A.Diarra Eurolygoje per 20 minučių renka 11,4 taško, 6,4 atkovoto kamuolio, 2,3 bloko ir 18,3 naudingumo balo.
Jeanas Montero
Montero
Tikrai nestebina J.Montero žaidimo lygis. Jis jau pernai debiutiniame sezone įrodė, kad yra tarp penkių geriausių Eurolygos gynėjų. Stebina, kokiu žaibišku greičiu jis integravosi į Pirėjo „Olympiacos“ sistemą.
Georgioso Bartzoko žaidimo filosofija, aiškios rotacijos, mažai nereikalingo kamuolio driblingo... Atrodo daug trikdžių gynėjams, kad jie įsipaišytų į žaidimą ir matėme ne vieną pavyzdį, kuris OLY tiesiog nepritapo. Vis tik J.Montero yra kitas lygis.
23-ejų dominikietis iškart tapo svarbiausiu perimetro linijos žaidėju, kuris uždarinėja rungtynes net jei ir prieš tai žaidimas nesiklosto. G.Bartzokas iškart mato jį kaip komandos lyderį ir J.Montero nenuvilia.
Gynėjo vaidmuo gali tik augti, matant Eurolygos čempionų problemas perimetre, o ir dabar jo skaičiai yra iškalbingi – 15,5 taško, 3,5 atkovoto kamuolio, 4,5 rezultatyvaus perdavimo ir 20,3 naudingumo balo per 24 minutes.
Andresas Felizas
Felizas
Tikrai nesu didžiausias A.Felizo gerbėjas ir iš pradžių apskritai buvo keista, kaip toks žaidėjas atsidūrė „karališkajame“ klube. Bet dabar turiu sėdėti tyliai.
A.Felizas ne tik, kad yra svarbi Madrido „Real“ dalis, bet momentais gali atrodyti, jog pasisavino išvykusio Mario Hezonjos pasitikėjimą, kuris ateina su įgūdžiais.
29-erių gynėjas turėjo fantastišką dvigubą savaitę su karjeros pasirodymu ir tai turėtų užauginti dar didesnius sparnus ir Pedro Martinezo tikėjimą.
Pažiūrėsime, kiek A.Felizas sugebės išlaikyti panašius skaičius Eurolygoje, bet dabar jie tikrai yra stebinantys – 11,6 taško, 3,7 atkovoto kamuolio, 4,1 rezultatyvaus perdavimo ir 14,3 naudingumo balo.
Dwayne'as Baconas
Baconas
Jei A.Felizo užaugę sparnai stebina, tai D.Bacono pasitikėjimas savimi niekam nekelia abejonių. Bet kad jis taip žydės ir dominuos Xavi Pascualio sistemoje prie tiek talento, galėjo tikėti tik didžiausi jo sirgaliai.
Dubajaus „Dubai“ vasarą taip išpūtė raumenis, kad kilo klausimų, kam jiems apskritai D.Baconas. Vis tik tai yra žaidėjas, einantis prieš sistemą, tačiau ir išsiskiriantis milžinišku talentu. Bent jau kol kas X.Pascualis iš jo gauna geriausią įmanomą versiją.
31-erių puolėjas atrodo labiausiai motyvuotas karjeroje, daug „Dubai“ puolimo sprendžia tiesiog atsidurdamas ant ūselio nugara į krepšį ir yra tikras komandos lyderis – 17,8 taško, 3,5 atkovoto kamuolio, 2,5 rezultatyvaus perdavimo ir 19,5 naudingumo balo per 27 minutes.
Kad D.Baconas yra vienas talentingiausių Eurolygos žaidėjų, abejonių nėra, bet jog jis taip sužydės tokioje konkurencingoje ir disciplinuotoje aplinkoje, yra neįtikėtina istorija.
Mbaye Ndiaye
Ndiaye
Paskutinis sąrašo žaidėjas, kurį dar prieš sezoną galėjai painioti su kažkuo kitu. Turiu omenyje, kad per tris sezonus Vilerbano ASVEL M.Ndiaye niekuo neišsiskyrė.
27-erių puolėjas atvyko į Aleco Peterso vietą ir tai skambėjo, kaip OLY problema. Bent jau dabar atrodo, kad M.Ndiaye Eurolygos čempionams duoda net daugiau su gebėjimu žaisti per abi priekinės linijos pozicijas.
Didelis, mobilus, atletiškas ir efektyvus su ne daug prisilietimų prie kamuolio. Kol kas toks yra Pirėjo klubo nauijokas, puikiai suprantantis, ką reikia duoti komandai, būnant Saša Vezenkovo užnugaryje.
Senegalietis Eurolygoje yra pataikęs 25 dvitaškius iš 29, o jo vidurkiai per 19 minučių siekia 12,2 taško, 3,7 atkovoto kamuolio ir 15,8 naudingumo balo.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.