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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Warriors“ veteranas įsitikinęs: „Komanda surado savo naują ateities veidą“

2026-10-20 22:34 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-20 22:34
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San Fransisko „Golden State Warriors“ puolėjas Draymondas Greenas mano, kad galiausiai komanda surado būsimą jos veidą.

Draymondas Greenas | Scanpix nuotr.

San Fransisko „Golden State Warriors“ puolėjas Draymondas Greenas mano, kad galiausiai komanda surado būsimą jos veidą.

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Ilgus metus juo buvo ir iki šiol yra Stephenas Curry, tačiau šių metų NBA naujokų biržoje, pasak D. Greeno, „Warriors“ atrado savo perlą.

Veteranas yra įsitikinęs, kad ateityje ekipą į pergales ves 11-uoju šaukimu naujokų biržoje pakviestas Yaxelas Lendeborgas.

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„Warriors“ surado kitą savo komandos veidą“, – pasitikinčiai sakė D. Greenas.

24 metų 206 cm ūgio puertorikietis į NBA atvyko iš Mičigano universiteto, su kuriuo šiemet tapo NCAA čempionu.

Praeitą sezoną jis per vidutiniškai 30 minučių pelnydavo 15,1 taško, atkovodavo 6,8 atšokusio, perimdavo 1,1 kamuolio, atlikdavo 3,2 rezultatyvaus perdavimo bei blokuodavo 1,2 metimo per susitikimą.

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