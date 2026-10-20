Dominykas Stenionis atliko dvigubą dublį ir vedė Žironos klubą į triuškinančią pergalę FIBA Europos taurėje

Dominyko Stenionio ir Martino Gebeno ginama ekipa savo aikštėje 109:68 (30:16, 27:13, 26:20, 26:19) pervažiavo Zelionos Guros „Zastal“ (1/2).
Nugalėtojų gretose spindėjo D.Stenionis – 13 taškų (1/3 dvit., 3/6 trit., 2/4 baud.), 6 atkovoti kamuoliai, 11 rezultatyvių perdavimų, perimtas kamuolys ir 24 naudingumo balai per 23 minutes.
M.Gebeno sąskaitoje per 12 minučių buvo 6 taškai (3/5 dvit.), 6 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai, 2 klaidos, 1 perimtas kamuolys ir 11 naudingumo balų.
Ryškiausias su 24 taškais per 19 minučių buvo Macas McClungas. Lenkijos klubui 14 taškų įmetė Trazarienas White'as.
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