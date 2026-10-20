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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

LeBrono Jameso taikinyje – NBA legendos pergalių rekordas

2026-10-20 22:24 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-20 22:24
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Filadelfijos „76ers“ komandą papildęs LeBronas Jamesas šį sezoną gali tapti daugiausiai pergalių istorijoje iškovojusiu lygos krepšininku.

LeBronas Jamesas | Scanpix nuotr.

Filadelfijos „76ers“ komandą papildęs LeBronas Jamesas šį sezoną gali tapti daugiausiai pergalių istorijoje iškovojusiu lygos krepšininku.

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41 metų 206 cm ūgio puolėjas nuo lyderio pozicijoje pagal šį rodiklį esančio Kareemo Abdul-Jabarro atsilieka 26 pergalėmis. L. Jameso sąskaitoje šiuo metu yra 1048 pergalės, o K. Abdul-Jabarro – 1074.

„76ers“ puolėjas taip pat pasitinka jau 24-ąjį sezoną lygoje, kas yra taip pat NBA rekordas.

Be to, veteranui trūksta 76 rezultatyvių perdavimų, kad pagal šį rodiklį aplenktų Jasoną Kiddą ir pakiltų į trečią vietą šioje kategorijoje. Antroje vietoje esantį Chrisą Paulą aplenkti reikėtų 537 rezultatyvių perdavimų, kas yra sudėtingesnis taikinys.

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L. Jamesui trūksta 560 taškų, kad pasiektų 44 tūkst. pelnytų taškų ribą, o iki 45 tūkst. taškų žymos jam trūksta 1560. To taip pat nėra padaręs nė vienas NBA žaidėjas istorijoje.

Praeitą sezoną amerikietis reguliariajame sezone sužaidė 60 rungtynių ir per vidutiniškai 33 minutes fiksavo 20,9 taško, 6,1 atkovoto, 1,2 perimto kamuolio bei 7,2 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

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