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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

NBA paskelbė užsieniečių statistiką – lygoje dominuoja europiečiai

2026-10-20 17:38 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-20 17:38
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NBA prieš 2026–2027 metų sezono startą paskelbė užsieniečių statistiką, kurioje užfiksuotas istorinis Prancūzijos krepšininkų pasiekimas.

Spurs, Wembanyama | Scanpix nuotr.

NBA prieš 2026–2027 metų sezono startą paskelbė užsieniečių statistiką, kurioje užfiksuotas istorinis Prancūzijos krepšininkų pasiekimas.

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Pirmą kartą per 13 sezonų daugiausiai užsieniečių stipriausioje pasaulio lygoje turi ne Kanada, o Prancūzija.

Šį sezoną NBA komandų sudėtyse yra 17 prancūzų, o Kanada su 16 krepšininkų nukrito į antrąją vietą.

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Prancūzijos žaidėjų būryje ryškiausiai išsiskiria San Antonijaus „Spurs“ žvaigždė Victoras Wembanyama, praėjusį sezoną išrinktas geriausiai besiginančiu NBA krepšininku.

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Kanadiečių gretose pagrindinė žvaigždė – Oklahomos „Thunder“ lyderis Shai Gilgeousas-Alexanderis, pastaruosius du sezonus iš eilės pripažintas naudingiausiu NBA žaidėju.

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Pagal užsieniečių skaičių trečioje vietoje rikiuojasi Australija (9), toliau eina Vokietija (7), Nigerija (6) ir Serbija (6).

Nigerijai šeši NBA žaidėjai yra naujas šalies rekordas.

Tuo tarpu Lietuva turės tris savo atstovus – Matas Buzelis, Domantas Sabonis ir Kasparas Jakučionis.

Iš viso naująjį sezoną NBA pradeda 125 užsieniečiai iš 43 pasaulio valstybių ir teritorijų, atstovaujantys šešiems žemynams.

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Tai jau šeštasis sezonas iš eilės, kai NBA rungtyniauja bent 120 užsieniečių, ir tryliktasis, kai jų skaičius viršija šimtą.

Bent vieną užsienietį savo sudėtyje turi visos 30 NBA komandų.

Daugiausiai jų – po septynis – rungtyniauja Dalaso „Mavericks“, Majamio „Heat“ ir Vašingtono „Wizards“ ekipose.

Iš 125 užsieniečių net 70 yra europiečiai.

Tai antras sezonas iš eilės ir vos antras kartas NBA istorijoje, kai Europos žaidėjų skaičius pasiekė tokią ribą.

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Tarp ryškiausių europiečių – Majamio „Heat“ žvaigždė Giannis Antetokounmpo, Denverio „Nuggets“ lyderis Nikola Jokičius, Los Andželo „Lakers“ gynėjas Luka Dončičius ir V. Wembanyama.

Lygoje yra daugiau nei 60 krepšininkų, kurie gimė Afrikoje arba kurių bent vienas iš tėvų yra kilęs iš šio žemyno.

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Tarp jų – G. Antetokounmpo, Bamas Adebayo, OG Anunoby, Joelis Embiidas, Pascalis Siakamas ir pirmuoju 2026 metų NBA naujokų biržos šaukimu pasirinktas AJ Dybantsa.

Visų laikų NBA užsieniečių rekordas buvo pasiektas praėjusį sezoną, kai komandų sudėtyse buvo 135 kitų šalių krepšininkai.

Tuo metu 43 atstovaujamų valstybių ir teritorijų rekordas pirmą kartą užfiksuotas 2017–2018 metų sezone.

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