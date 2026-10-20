Ignas Brazdeikis blankiai pasirodė Čempionų lygoje, tačiau „Unicaja“ iškovojo pergalę

Solidžiai sezoną pradėjusiam Iggy tai buvo prasčiausios rungtynės asmeniškai. Jis per 15 minučių pasižymėjo tašku (0/1 dvit., 0/7 trit., 1/2 baud.), 3 atkovotais kamuoliais, rezultatyviu perdavimu, klaida ir minus 5 naudingumo balais.
Nugalėtojams Amine'as Noua pelnė 20 taškų, Kendrickas Pery – 15. Šeimininkams Zedas Key įmetė 16 taškų, Ryanas Moffattas – 14.
Abu šie klubai yra Utenos „Juventus“ varžovai grupėje. Trečiadienį uteniškiai išvykoje kausis su Emilijos Redžo „UnaHotels“.
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