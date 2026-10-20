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Lietuvos jaunių imtynių komanda triumfavo atvirame Lenkijos čempionate

2026-10-20 22:53 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-20 22:53
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Lietuvos jaunieji graikų-romėnų imtynių stiliaus atletai užtvindė tarptautinio turnyro Lenkijoje nugalėtojų pakylą. Radome vykusiame atvirame Lenkijos jaunių čempionate net devyni mūsų šalies klasikai iškovojo medalius, tarp kurių ir du auksinius apdovanojimus.

Arentas Stakėnas | imtynes.lt nuotr.

Lietuvos jaunieji graikų-romėnų imtynių stiliaus atletai užtvindė tarptautinio turnyro Lenkijoje nugalėtojų pakylą. Radome vykusiame atvirame Lenkijos jaunių čempionate net devyni mūsų šalies klasikai iškovojo medalius, tarp kurių ir du auksinius apdovanojimus.

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Įspūdingai varžybose kovėsi Arentas Stakėnas, kuris svoryje iki 55 kilogramų penkias pergales iškovojo anksčiau laiko, o varžovams nepadovanojo nei vieno taško! Vilnietis pranoko ne tik lenkus Marcelį Szafraną (8:0), Franciszeką Ostrowskį(8:0), Kacperą Stępką (8:0), Mateuszą Kucielį (10:0), bet ir savo brolį Orestą (8:0).

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Svoryje grūmėsi 29 atletai.

Dar vieną auksą laimėjo Deinoras Taraškevič (92 kg; 18 dalyvių). Vilnietis pirmame rate užtikrintai 9:0 įveikė lenką Piotreką Witkowskį, o antrame etape ant menčių paguldė vokietį Phillipą Stenzelį. Atkaklus pusfinalis su lenku Adamu Drzewieckiu-Wiluszu baigėsi kukliomis lygiosiomis 1:1, tačiau pagal papildomus kriterijus pergalė buvo skirta mūsų šalies atstovui.

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Į finalą kelią prasiskynė ir tris dvikovas laimėjęs šių metų Europos U15 čempionato prizininkas Rokas Kryžiniauskas, tačiau dėl pusfinalyje patirtos traumos treneris Olegas Antoščenkovas patausojo atletą ir nuėmė nuo lemiamos kovos su savo komandos draugu.

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„Nekalta nykščio, kurį išnarino, trauma. Pirštas patino, skaudėjo, negalėjo padoriai atlikti sukibimo, todėl nusprendžiau Roką patausoti ir nuimti nuo finalo, – apie savo sprendimą kalbėjo treneris O. Antoščenkovas ir patikino, jog tai eilinė trauma. – Nieko ypatingo, darbinė traumelė, po poros dienų galės treniruotis pilnu krūviu“.

Šiame svoryje trečią vietą užėmė Mažvydas Ežerskis. Jo kraitėje trys pergalės ir du pralaimėjimai.

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Turnyro bronzą taip pat iškovojo Ivanas Agafonovas (51 kg; 17 dalyvių); Mykolas Kazėnas (60 kg; 28 dalyviai), Benas Motijauskas (65 kg; 42 dalyviai), Nojus Klišys (71 kg; 29 dalyviai) ir Laurynas Norkus (80 kg; 28 dalyviai).

Visi bronzininkai verti pagyrų, tačiau kiek išsiskyrė Mykolas Kazėnas, kuris ant imtynių kilimo buvo kviečiamas net septynis kartus.

Panevėžietis debiutavo nesėkmingai – pirmoje imtyje 7:10 nusileido Adamui Bouzaabijui iš Lenkijos, tačiau likusias šešias dvikovas laimėjo su vėjeliu.

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Šešių kovų maratoną atlaikė Ivanas Agafonovas ir Laurynas Norkus, o Benas Motijauskas ir Nojus Klišys grumėsi ant kilimo su penkiais varžovais.

Mūsų šalies treneriai nesismulkino – į turnyrą Lenkijoje atvežė 63 jaunuosius imtynininkus, kurie pagal surinktus taškus užėmė pirmą vietą tarp komandų.

Iš viso varžybose kovojo 381 klasikas iš Lenkijos, Ukrainos, Vokietijos, Danijos ir Lietuvos.

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