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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Pauliukevičiaus fizinės savybės nustebino net trenerį: palygino save su LeBronu

2026-10-20 16:17 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-20 16:17
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Spalio 24 dieną Vilniaus arenoje vyksiančio turnyro „UTMA 20“ pagrindinėje vakaro kovoje susitiks svorio kategorijos iki 95 kg reitingo lyderis Ignas Pauliukevičius (7-1, 5 nokautai) ir į šią kategoriją kylantis Naglis Kanišauskas (4-1, 3 nokautai).

Ignas Pauliukevičius | Stop kadras

Spalio 24 dieną Vilniaus arenoje vyksiančio turnyro „UTMA 20“ pagrindinėje vakaro kovoje susitiks svorio kategorijos iki 95 kg reitingo lyderis Ignas Pauliukevičius (7-1, 5 nokautai) ir į šią kategoriją kylantis Naglis Kanišauskas (4-1, 3 nokautai).

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Artėjant svarbiai dvikovai, paaiškėjo ir išskirtinė I. Pauliukevičiaus fizinė savybė. Kovotojo fizinio parengimo treneris Tadas Retys atskleidė, kad sportininkas pasižymi įspūdingu šuoliu į aukštį, ypač turint omenyje jo ūgį ir kūno svorį.

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„Jo šuolis į aukštį – ypatingas. Kaip tokio ūgio žmogui, kai reikia daug svorio pakelti, jis gali labai aukštai iššokti“, – pasakojo T. Retys.

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Pats I. Pauliukevičius šią savybę įvertino su humoru ir palygino save su viena didžiausių krepšinio žvaigždžių.

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„Aš – baltas LeBronas“, – juokavo kovotojas, turėdamas omenyje NBA superžvaigždę LeBroną Jamesą.

T. Retys taip pat neabejoja, kad I. Pauliukevičius galėtų pademonstruoti savo sugebėjimus ir krepšinio aikštėje – trenerio manymu, kovotojas pajėgtų įdėti kamuolį į krepšį.

„Galėtų, laisvai galėtų. Jo ir ištiestų rankų ilgis geras“, – teigė treneris.

I. Pauliukevičius dar pajuokavo, kad jei mažiau svertų, tada tikrai įdėtų į krepšį.

Vis dėlto spalio 24-ąją I. Pauliukevičiaus laukia ne krepšinio iššūkis, o akistata su N. Kanišausku, kuri taps pagrindine „UTMA 20“ vakaro kova.

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