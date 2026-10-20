Pauliukevičiaus fizinės savybės nustebino net trenerį: palygino save su LeBronu

Artėjant svarbiai dvikovai, paaiškėjo ir išskirtinė I. Pauliukevičiaus fizinė savybė. Kovotojo fizinio parengimo treneris Tadas Retys atskleidė, kad sportininkas pasižymi įspūdingu šuoliu į aukštį, ypač turint omenyje jo ūgį ir kūno svorį.
„Jo šuolis į aukštį – ypatingas. Kaip tokio ūgio žmogui, kai reikia daug svorio pakelti, jis gali labai aukštai iššokti“, – pasakojo T. Retys.
Pats I. Pauliukevičius šią savybę įvertino su humoru ir palygino save su viena didžiausių krepšinio žvaigždžių.
„Aš – baltas LeBronas“, – juokavo kovotojas, turėdamas omenyje NBA superžvaigždę LeBroną Jamesą.
T. Retys taip pat neabejoja, kad I. Pauliukevičius galėtų pademonstruoti savo sugebėjimus ir krepšinio aikštėje – trenerio manymu, kovotojas pajėgtų įdėti kamuolį į krepšį.
„Galėtų, laisvai galėtų. Jo ir ištiestų rankų ilgis geras“, – teigė treneris.
I. Pauliukevičius dar pajuokavo, kad jei mažiau svertų, tada tikrai įdėtų į krepšį.
Vis dėlto spalio 24-ąją I. Pauliukevičiaus laukia ne krepšinio iššūkis, o akistata su N. Kanišausku, kuri taps pagrindine „UTMA 20“ vakaro kova.
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