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TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Smiltė Plytnykaitė NCAA varžybose iškovojo istorinę pergalę

2026-10-20 22:40 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-20 22:40
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JAV vyko Virdžinijos ir Floridos universitetų plaukimo varžybos, kuriose puikiai pasirodė Smiltė Plytnykaitė.

Smiltė Plytnykaitė | asmeninio archyvo nuotr.

JAV vyko Virdžinijos ir Floridos universitetų plaukimo varžybos, kuriose puikiai pasirodė Smiltė Plytnykaitė.

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Lietuvė 100 jardų (91,44 m) krūtine įveikė per 59.51 sek. ir beveik sekunde aplenkė artimiausią persekiotoją. S. Plytnykaitei tai buvo pirma laimėta individuali rungtis per karjerą NCAA.

Lietuvė su komandos draugėmis taip pat laimėjo kombinuotą estafetę 4x50 jardų bei estafetę 4x100 jardų laisvuoju stiliumi.

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Vašingtono valstybinio universiteto studentė Barbora Mileišytė trijų universitetų mače iškovojo 4 medalius: 3 aukso (100 jardų peteliške, kombinuota estafetė 4x50 jardų ir estafetė 4x100 jardų laisvuoju stiliumi) bei 1 sidabro (50 jardų laisvuoju stiliumi).

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Rugilė Abračinskaitė Kentukio universiteto dvikovoje su „Penn State“ universitetu pelnė bronzą 200 jardų plaukime krūtine.

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Kentukio ir Pietų Karolinos universitetų akistatoje Adomas Gatulis buvo antras 200 jardų plaukime krūtine, su komandos draugais laimėjo kombinuotą estafetę 4x100 jardų ir buvo treti 4x50 jardų estafetėje laisvuoju stiliumi.

Matas Činga „Drexel“ ir „La Salle“ universitetų mače triumfavo net trijose rungtyse (200 jardų laisvuoju stiliumi, 500 jardų laisvuoju stiliumi ir kombinuota estafetė 4x50 jardų).

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