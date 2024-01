Mainai NBA: „Heat“ iškeitė Kyle'ą Lowry į „Hornets“ lyderį

Pranešama, kad Floridos klubas krepšininką ir 2027 metų pirmojo rato šaukimą išsiuntė į Šarlotės „Hornets“ ekipą, o už jį gaus Terry Rozierą.

37 metų K. Lowry šiame sezone renka 8,2 taško ir atlieka po 4 perdavimus. Jis per šį sezoną uždirbs 29 mln. JAV dolerių ir po to taps laisvuoju agentu.

Šarlotę paliekantis 29 metų T. Rozieras šiame sezone pelno 23,2 taško bei atlieka 6,6 perdavimo. Jis buvo rezultatyviausias komandos žaidėjas.

T. Roziero kontraktas galioja dar mažiausiai dvejus metus, o po to komanda jį galės pratęsti trečiajam sezonui.

