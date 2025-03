M.Verstappenas nepatenkintas „Red Bull“ veiksmais: „Atpirkimo ožio ieškoma per anksti“

Jau keletą dienų netyla kalbos apie tai, kad prieš Japonijos GP lenktynes „Red Bull“ imsis pilotų rokiruotės. Teigiama, kad Liamas Lawsonas po nuviliančios sezono pradžios užleis savo vietą komandoje japonui Yuki Tsunodai. Pastarasis dabar priklauso dukterinei „Red Bull“ komandai – „Racing Bulls“. Jis šiame sezone kol kas važiuoja geriau už L.Lawsoną, o Japonijos GP jam bus namų lenktynės.

Yuki Tsunoda will swap seats with Liam Lawson as Max Verstappen's teammate for next week's Japanese Grand Prix after a Red Bull meeting in Dubai, according to multiple reports.



They said an official announcement was expected later in the week.