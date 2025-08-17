M.Stonkus nebedirbs „Žalgirio“ namų rungtynių pranešėju

Pagrindinė to priežastis – darbas naujojoje TV laidoje „Stonkus tiesiogiai“.
„Ir taip, deja, tai reiškia, kad nebegalėsiu vesti rungtynių „Žalgirio“ arenoje. Bet ramiai – mes dar pasimatysime“, – gerbėjams rašė M.Stonkus.
Šioje pozicijoje prieš praėjusį sezoną M.Stonkus pakeitė ilgametį Kauno ekipos balsą Andrių Žiurauską.
