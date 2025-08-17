Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

M.Stonkus nebedirbs „Žalgirio“ namų rungtynių pranešėju

2025-08-17 19:13 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-17 19:13

M.Stonkus arenoje nebedirbs (BNS nuotr.)

Kauno „Žalgirio“ namų rungtynėse pranešėju nebesidarbuos Mantas Stonkus. Apie tai komikas pats pranešė savo socialiniame tinkle „Instagram“.

0

Pagrindinė to priežastis – darbas naujojoje TV laidoje „Stonkus tiesiogiai“.

„Ir taip, deja, tai reiškia, kad nebegalėsiu vesti rungtynių „Žalgirio“ arenoje. Bet ramiai – mes dar pasimatysime“, – gerbėjams rašė M.Stonkus.

Šioje pozicijoje prieš praėjusį sezoną M.Stonkus pakeitė ilgametį Kauno ekipos balsą Andrių Žiurauską.

Į viršų