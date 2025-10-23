Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

M.Sajus pelnė 14 taškų, bet patyrė nesėkmę FIBA Europos taurėje

2025-10-23 11:06 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-23 11:06

FIBA Europos taurėje pergalių kraičio nepapildė Izmiro „Aliaga Petkim“ (1/1) su Martynu Sajumi.

M.Sajus surinko 14 taškų (FIBA nuotr.)

FIBA Europos taurėje pergalių kraičio nepapildė Izmiro „Aliaga Petkim“ (1/1) su Martynu Sajumi.

0

Lietuvio klubas išvykoje 78:84 (22:22, 14:17, 15:22, 27:23) nusileido Larnakos AEK (1/1).

M.Sajus per 23 minutes surinko 14 taškų (5/9 dvitaškių, 4/4 baudų metimų), 6 atkovotus, perimtą ir 3 prarastus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, 5 pražangas bei 15 naudingumo balų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

20 taškų Izmiro klubui atnešė Yannickas Franke (2/8 tritaškių), 17 – Davidas Efianayi (6 rez. perd.).

Nugalėtojams 19 taškų pelnė Jayveousas Mckinnisas (7 atk. kam., 6/8 dvitaškių), 18 – Taveionas Hollingsworthas (6 rez. perd.), 12 – Talonas Cooperis (5 atk. kam., 5 rez. perd., 5 klaidos), 11 – Ioannis Giannaras (3/4 tritaškių).

Tritaškius Kipro klubas vertė 53 procentų taiklumu (10/19), o svečiai buvo toli nuo tokių skaičių (7/24, 29 procentai).

M.Sajaus klubas pirmąjį ratą uždarys namų maču prieš Oradijos CSM (2/0).

