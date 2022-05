Lygybė LKL finale: „Ryto“ pasitikėjimas savimi ir „Lietkabelio“ lyderių tyla

Serjos iki keturių pergalių rezultatas tapo lygus 1:1.

Atrodo, kad „Cido“ arenoje „Rytas“ dviračio neišradinėjo – darė tuos pačius dalykus, ką ir darė Vilniuje. Tiesa, buvo truputį agresyvesni, o svarbiausiai – neįkritę į psichologinę duobę po prasto pirmojo mačo, kuriame prametė nemažai gerų metimų.

„Mes visi komandoje esame psichologai. Tiek žaidėjai, tiek treneriai, tiek personalas. Stengiamės vienas kitą paskatinti. Serija yra ilga, turime tikrai nepanikuoti, jeigu kažkas nepavyko vienose rungtynėse. Judėti toliau, turime tikslą. Tikrai esame kartu, bent jau šiandien buvome kartu ir turime laikytis to. Kai esame kartu, matome, kaip žaidžiame“, – po pergalingų rungtynių šnekėjo G. Žibėnas.

G. Žibėnas buvo teisus. Minėti geri metimai antrajame mače įkrito. 15/24 tritaškiai (62,5 proc.), 16/30 dvitaškiai (53,33 proc.). Įspūdingi skaičiai, tiesa?

Visgi šie skaičiai neatsirado iš niekur.

Be Ivano Buvos žaidęs „Rytas“ Aukštaitijoje demonstravo ypač solidų žaidimą tiek gynyboje, tiek puolime. Puolime labai svarbi buvo kantrybė, geras kamuolio judėjimas ir nesavivaliavimas.

„Cido“ arenoje vilniečių gretose kamuolys neužstrigdavo papildomą sekundę, kas buvo „Avia Solutions Group“ arenoje, ir tai leido išnaudoti pranašumus prieš „Lietkabelio“ „stepout‘ą“ .

„Geras klausimas. Jeigu žinotume, tai nepasikartotų. Nežinau. Jie pamatė, kaip mes žaidėme pirmose rungtynėse, turbūt pasidarė gerą analizę ir jų žaidimas be Buvos yra kažkiek kitoks. Mūsų rotacijos buvo kažkiek kitokios ir tai jiems padėjo“, – paklaustas apie patogias „Ryto“ metikų situacijas kalbėjo „Lietkabelio“ veidas Gabrielius Maldūnas.

Antrajame mače „Lietkabelį“ laikė kovingumas, noras ir sėkmingas atakavimas vietų, kur varžovai buvo atidavę.

Atiduotos vietos yra paprastos – Nikola Radičevičiaus dešinė ranka ir metimas, o norą ir kovingumą įrodė Vytenis Lipkevičius ir G. Maldūnas, kurie kovojo dėl kiekvieno kamuolio bei pirmoje dalyje neleido „Rytui“ ypač toli pabėgti.

Kovingumą iliustravo momentas, kai Jarvisas Williamsas jau buvo atkovojęs kamuolį ir praktiškai buvo pasiruošęs bėgti į greitąjį puolimą, bet kyštelėjęs ranką G. Maldūnas perėmė kamuolį ir pelnė du lengvus taškelius.

Panevėžietis šiame mače pelnė 14 taškų, atkovojo 4 ir perėmė 2 kamuolius.

Kitas „Lietkabelio“ lyderis Džordže Gagičius „Cido“ arenoje tūnojo savo šešėlyje. Viskas yra suprantama – toks aukštaūgis neturi begalinio jėgų ištekliaus ir kai „Rytas“ jį atakavo du prieš du situacijose – natūralu, kad serbas pavargsta, nebeturi tiek jėgų puolimui ir dėl to prameta net ir savo metimus.

Kaip ir minėta, Dž. Gagičius buvo vienas tų žaidėjų, kuris buvo atakuojamas „Ryto“ puolimo du prieš du. Pagyros skrieja „Ryto“ gynėjų ir aukštaūgių sinergijai.

„Mes nesame po vieną, esame komanda. Visa lyga žino, kad galima sustabdyti Gagičių tik komandiniais veiksmais. Šiandien gynyboje buvome ten, kur reikia būti, ir tada, kada reikia. Vienas iš šitų epizodų dažniausiai būdavo netinkamas ir dėl to D. Gagičius įmesdavo tuos taškus“, – komandinę gynybą akcentavo G. Žibėnas.

Evaldas Kairys antrajame susitikime pelnė vos 1 taškelį, tačiau atliko 3 rezultatyvius perdavimus, puikiai suko kamuolį po short roll situacijų, o gynyboje buvo tikras ramstis, kuomet reikėjo keistis ir didžiąją dalį laiko, kai buvo įvykę susikeitimai, E. Kairys apsigynė. Sėkmingas situacijų skaitymas bei geras kojų darbas buvo fundamentaliai svarbi „Ryto“ žaidimo dalis, kai palangiškis buvo aikštelėje.

Margiris Normantas įmetė 14 taškų ir varžovų gynybą draskė aštriais reidais arčiau krepšio bei pirmajame kėlinyje nepagailėjo tolimo metimo greitajame puolime. Speedy Smithas šiame mače taškų prasme tylėjo, bet atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Vaidas Kariniauskas pradėjo rodyti geresnio žaidimo ženklus. Beveik dvimetrinis gynėjas pridėjo 9 taškus ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.

Be to, reikėtų nepamiršti, kad „Lietkabelio“ koziris antrajame mače liko vis dar nepanaudotas. „Avia Solutions Group“ arenoje Gediminas Orelikas pirmąkart šiame sezone buvo išlaikytas be taškų, o „Cido“ arenoje puolėjas pelnė vos 4. Kol kas atletas niekaip neranda būdų puolime sėkmingai užpilti, o ir gynyboje tampa akivaizdžiu taikiniu.

„G. Orelikas buvo mūsų lyderis visą sezoną. Normalu, nes jis dvejas rungtynes nepajautė ritmo. Tačiau tikiu, kad trečiajame mače jis bus tas G. Orelikas, kurio mums reikia“, – po rungtynių spaudos konferencijoje kalbėjo Nenadas Čanakas.

„Lietkabelis“ antrajame susitikime gynyboje išbandė praktiškai viską – klasikinį „stepoutą“, susikeitimus, o galų gale bandė ir zoninę gynybą. „Rytas“ visą tai išlukšteno ir komandiniu žaidimu šventė pergalę.

„Cido“ arenoje sostinės ekipa atliko 26 rezultatyvius, o 6 žaidėjai pelnė 8 ir daugiau taškų.

Šio mačo X faktoriumi tapo žaidėjas, kuris serijoje su Šiaulių ekipa tikras minutes žaidė tik pirmajame mače. Kituose mačuose atletas žaidė vos 6 ir 9 minutes, o ketvirtose rungtynėse aikštelėje išvis nepasirodė.

X faktoriumi „Cido“ arenoje buvo Lukas Uleckas.

„Superinis X faktorius mūsų Lukas (Uleckas – aut. past.). L. Uleckas iš tikrųjų yra labai talentingas ir protingas. Prieš „Lietkabelį“ mums proto labai reikia. Jis puikiai skaitė situacijas, puikiai išnaudojo savo šansus ir iš to išėjo toks rezultatas. Manęs tikrai nenustebino toks jo pasirodymas, nes žinau, ką Lukas gali. Labai smagu, kad reikiamu metu jis yra čia“, – po rungtynių L. Ulecką gyrė „Ryto“ kapitonas Arnas Butkevičius.

Kaip ir A. Butkevičius minėjo – puikiai žaidimą skaitęs marijampolietis reikalingose pozicijos atsidurdavo laiku ir dėl to jam buvo sukuriamos puikios progos metimui.

Krepšininkas ne tik pataikė metimus iš toli, bet ir atakavo G. Oreliką close‘out situacijose, kurių metu arba pats užbaigdavo atakas, arba nusimesdavo kamuolį komandos draugui.

Išskirti galimą momentą, kai L. Uleckas atakuodamas G. Oreliką sulaukė varžovų pagalbos gynyboje, tačiau „Ryto“ krepšininkas puikiai perskaitė situaciją ir atliko perdavimą J. Williamsui, kuris ataką užbaigė efektingu dėjimu.

Antrojo mačo X faktorius pergalingame „Ryto“ mače pelnė 24 taškus (6/7 trit.), perėmė 3 kamuolius, išprovokavo 3 pražangas ir surinko 30 naudingumo balų.

Tai buvo ne tik geriausias L. Ulecko sezono, bet ir jo geriausias „Betsafe-LKL“ karjeros pasirodymas.

Visgi „Rytas“ neturėtų būti užliūliuotas vieno gero pasirodymo, kadangi Aukštaitijos klubas dar tikrai turi žaidėjų, kurie ypač antrajame mače nepasirodė gerai.

Be minėto G. Oreliko ir D. Gagičiaus – pridaryti buvo Panagiotis Kalaitzakis ir Kristupas Žemaitis. Graikas kol kas niekaip nepralaužia ledų iš tolimojo nuotolio.

Šiame mače P. Kalaitzakis pramėtė visus tris tolimus metimus, o pastarąsias 7 atkrintamųjų rungtynes legionierius pataikė vos 4 tritaškius iš 30. N. Čanakas turės darbo, dirbdamas su graiku psichologiškai, kadangi galima sakyti, kad ne tik nesiseka, bet jau turėjo atsirasti ir psichologinis blokas P. Kalaitzakio galvoje.

K. Žemaitis buvo sukūręs vieną gerą epizodą, kai nubėgęs nuo kranto iki kranto pelnė du taškus su pražanga, bet be to – kaunietis buvo tuščias. „Lietkabeliui“ labai reikės geresnio gynėjo žaidimo trečiajame susitikime „Jeep“ arenoje.

Trečiasis mačas laukia labai įdomus. „Rytas“ grįžta į savo tikruosius namus, kur laukia įspūdinga atmosfera, o „Lietkabelis“ turės dar kartą pademonstruoti savo komandinę dvasią ir tvirtumą, jeigu norės susigrąžinti namų pranašumą.

Trečioji dvikova „Jeep“ arenoje vyks birželio 1 d., 18:30 val.