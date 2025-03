Lyderių grupėje finišavęs A.Mikutis rinko pasaulio reitingo taškus

Belgijoje penktadienį įvyko 23-iosios „Bredene Koksijde Classic“ vyrų plento dviračių lenktynės.

Vienintelis lietuvis Aivaras Mikutis iš „Tudor Pro Cycling Team“ ekipos ilgai važiavo tarp lyderių ir galiausiai finišavo 22-as. Už tai jam atiteko 5 UCI pasaulio reitingo taškai.

Live’ | #KoksijdeClassic 🇧🇪



Lots of race moves with still 100km to go ! 🏁



Vernon 🇬🇧 (IPT) & Mikutis 🇱🇹 (TUD) on the front group 💪 pic.twitter.com/DAvfOGiCAk