Mačo pradžioje lietuvė su porininke atsitiesė po pralaimėtos savo padavimų serijos, o iniciatyvą perėmė po aštuntojo geimo (5:3). Devintajame geime A. Lukošiūtė ir C. Ma susikomplikavo padėtį (15:40), bet svarbiausiu metu pelnė 3 taškus be atsako.
Antrajame sete A. Lukošiūtė ir C. Ma laimėjo dvi varžovių padavimų serijas, o A. Wildgruber ir D. Gorska daugiau „break pointų“ neturėjo.
Lietuvė su amerikiete pelnė 147 JAV dolerius ir po 1 WTA dvejetų reitingo tašką. Jų varžovės ketvirtfinalyje paaiškės kiek vėliau.
Vienetų starte 25-erių A. Lukošiūtė (WTA-565) susitiks su itale Sara Milanese (WTA-998).
ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
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