Lukošiūnas pasižymėjo, o „Lions“ iškovojo pirmąją pergalę Europos taurėje

Pastarasis per 24 minutes pelnė 6 taškus (2/4 dvit., 0/2 trit., 2/3 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, 3 kartus klydo, provokavo pražangą, 2 sykius prasižengė ir rinko 4 naudingumo balus.
Tuo tarpu Karolis Lukošiūnas per 15 minučių įmetė 10 taškų (1/2 dvit., 2/5 trit., 2/3 baud.), atliko perdavimą, 2 kartus klydo, provokavo 4 pražangas, prasižengė 3 kartus ir rinko 5 naudingumo balus.
„Lions“ 22 taškus įmetė Kameronas McGusty, 15 – Tarikas Phillipas. Trento klubui 22 taškus pelnė Devante‘as Jonesas, po 15 – Cheickhas Niangas ir Andrejus Jakimovskis.
