Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

Lukošiūnas pasižymėjo, o „Lions“ iškovojo pirmąją pergalę Europos taurėje

2025-10-16 23:42 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-16 23:42

Tautvydo Sabonio treniruojama Londono „Lions“ (1/2) komanda atidarė pergalių kraitį Europos taurėje, kur namie 87:71 (29:16, 26:8, 16:24, 16:23) nepasigailėjo Trento „Dolomiti Energia“ (1/2) klubo su Matu Jogėla.

K.Lukošiūnas pelnė 10 taškų

Tautvydo Sabonio treniruojama Londono „Lions“ (1/2) komanda atidarė pergalių kraitį Europos taurėje, kur namie 87:71 (29:16, 26:8, 16:24, 16:23) nepasigailėjo Trento „Dolomiti Energia“ (1/2) klubo su Matu Jogėla.

REKLAMA
0

Pastarasis per 24 minutes pelnė 6 taškus (2/4 dvit., 0/2 trit., 2/3 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, 3 kartus klydo, provokavo pražangą, 2 sykius prasižengė ir rinko 4 naudingumo balus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo tarpu Karolis Lukošiūnas per 15 minučių įmetė 10 taškų (1/2 dvit., 2/5 trit., 2/3 baud.), atliko perdavimą, 2 kartus klydo, provokavo 4 pražangas, prasižengė 3 kartus ir rinko 5 naudingumo balus.

„Lions“ 22 taškus įmetė Kameronas McGusty, 15 – Tarikas Phillipas. Trento klubui 22 taškus pelnė Devante‘as Jonesas, po 15 – Cheickhas Niangas ir Andrejus Jakimovskis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
T.Sabonis slogiai startavo Europos taurėje
T.Sabonio auklėtiniai sutriuškinti ir Stambule (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų