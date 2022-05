Luka Dončičius sulaukė puikaus pagalbininko, „Mavericks“ atgaivino intrigą serijoje prieš „Suns“

Serijos iki keturių pergalių rezultatas tapo 2:1. Priekyje vis dar Fynikso klubas, laimėjęs pirmąsias dvi akistatas savo aistruolių akivaizdoje.

Aikštės šeimininkai dar pirmajame kėlinyje rodė raumenis ir susikrovė dviženklį pranašumą. Tai padaryti padėjo atkarpa 8-0 (20:13) ir vėliau Reggie Bullocko bei Luka Dončičiaus dvitaškiai (26:16).

Antrajame ketvirtyje skirtumas dar kiek šoktelėjo ir pasiekė 14 taškų ribą (48:34).

Po didžiosios pertraukos svečiai mėgino kovoti ir jų deficitas aptirpo (51:46), tačiau tuomet Dalaso krepšininkai pelnė 11 taškų be atsako ir nutolo (62:46).

Nuo to momento aikštės šeimininkai visiškai perėmė kontrolę ir jos nepaleido iki susitikimo pabaigos. Rekordinis skirtumas tarp ekipų buvo fiksuotas trečiajame ketvirtyje ir siekė 18 taškų (69:51).

Per likusį ketvirtį Fynikso klubas dar sugebėjo perpus sumažinti atstumą, tačiau atkurti intrigos jau nepavyko – 103:94.

Dalaso ekipa nebuvo svetinga ir apkartino „Suns“ įžaidėjo Chriso Paulo gimtadienį. Šis per pirmąją rungtynių dalį suklydo net 7 kartus. Tai didžiausias skaičius klaidų per vieną mačo dalį krepšininko karjeroje. Per pirmąsias dvi serijos rungtynes amerikietis buvo praradęs vos 4 kamuolius.

Ši pergalė „Mavericks“ komandai leido nutraukti net 11 iš eilės nesėkmių seriją prieš Fynikso krepšininkus.

„Mavericks“: Jalenas Brunsonas 28 (9/16 dvit., 1/5 trit., 7/7 baud.), Luka Dončičius 26 (13 atk. kam., 9 rez. perd., 5 kld.), Reggie Bullockas 15 (4/10 trit.), Dorianas Finney-Smithas (4/11 trit.) ir Maxi Kleberas po 14, Spenceris Dinwiddie 4.

„Suns“: Jae Crowderis 19 (2/4 dvit., 5/8 trit., 7 atk. kam.), Devinas Bookeris 18 (4/6 trit., 6 rez. perd., 5 kld.), Deandre Aytonas 16 (11 atk. kam.), Mikalas Bridgesas ir Chrisas Paulas (7 atk. kam., 7 kld.) po 12, JaVale‘as McGee 8 (7 atk. kam.).