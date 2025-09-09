Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Luisui Suarezui skirta papildoma trejų rungtynių diskvalifikacija

2025-09-09 00:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-09 00:08

MLS skyrė Majamio „Inter“ puolėjui Luisui Suarezui papildomą trejų rungtynių diskvalifikaciją po to, kai urugvajietis lygos taurės finale apspjovė „Seattle Sounders“ štabo narį.

Luisas Suarezas | Scanpix nuotr.

MLS skyrė Majamio „Inter“ puolėjui Luisui Suarezui papildomą trejų rungtynių diskvalifikaciją po to, kai urugvajietis lygos taurės finale apspjovė „Seattle Sounders“ štabo narį.

REKLAMA
0

L. Suarezas praleis MLS susitikimus su „Charlotte FC“, „Seattle“ ir „D.C. United“. MLS taip pat pranešė, jog „Sounders“ trenerio Steveno Lenharto akreditacijos bus panaikintos visam likusiam sezono laikotarpiui. Strategas galės lankytis tik viešose sėdimose vietose, tačiau negalės būti netoli aikštės, lankytis tuneliuose ar rūbinėse. Jam bus leista vėl teikti paraišką kitam sezonui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Priminsime, jog L. Suarezui jau kiek anksčiau lygos taurės organizacinis komitetas skyrė šešerių rungtynių diskvalifikaciją. Sergio Busquetsui ir Tomasui Avilesui buvo skirtos trumpesnės bausmės, atitinkamai dvejų ir trejų susitikimų diskvalifikacijos. Visgi pastarieji nesulaukė jokių bausmių iš MLS.

Majamio „Inter“ vyriausiasis treneris Javieras Mascherano pasmerkė savo žaidėjų veiksmus, tačiau užsiminė apie provokacijas.

„Niekam iš mūsų nepatinka matyti tokį elgesį. Kai kyla reakcija, tai reiškia, kad buvo kažkokia provokacija“, – teigė strategas.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų