Luisui Suarezui skirta papildoma trejų rungtynių diskvalifikacija

L. Suarezas praleis MLS susitikimus su „Charlotte FC“, „Seattle“ ir „D.C. United“. MLS taip pat pranešė, jog „Sounders“ trenerio Steveno Lenharto akreditacijos bus panaikintos visam likusiam sezono laikotarpiui. Strategas galės lankytis tik viešose sėdimose vietose, tačiau negalės būti netoli aikštės, lankytis tuneliuose ar rūbinėse. Jam bus leista vėl teikti paraišką kitam sezonui.
Priminsime, jog L. Suarezui jau kiek anksčiau lygos taurės organizacinis komitetas skyrė šešerių rungtynių diskvalifikaciją. Sergio Busquetsui ir Tomasui Avilesui buvo skirtos trumpesnės bausmės, atitinkamai dvejų ir trejų susitikimų diskvalifikacijos. Visgi pastarieji nesulaukė jokių bausmių iš MLS.
Majamio „Inter“ vyriausiasis treneris Javieras Mascherano pasmerkė savo žaidėjų veiksmus, tačiau užsiminė apie provokacijas.
„Niekam iš mūsų nepatinka matyti tokį elgesį. Kai kyla reakcija, tai reiškia, kad buvo kažkokia provokacija“, – teigė strategas.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!