Luigi Datome – apie sugrįžimą į rikiuotę, pirmus karjeros taškus Kaune ir finalo ketvertą Belgrade

Krepšininką iš rikiuotės buvo išmušusi nedidėlė čiurnos trauma prieš susitikimą su Maskvos CSKA. Apie sugrįžimą ant parketo bei įdomiausius savo turtingos karjeros akcentus L.Datome kalbėjosi su „Žalgiris Insider“ laidų vedėju Ryčiu Kazlausku #ŽalgirisOnAir+ tinklalaidėje.

Pokalbio pradžioje italas papasakojo apie vieną iš didžiausių savo laisvalaikio pomėgių – knygų skaitymą. Aktyviai socialiniame tinkle „Instagram“ knygų rekomendacijomis besidalinantis žaidėjas prisiminė ir lygiai tokią pat didelę Joffrey Lauvergne aistrą knygoms.

„Žmones visada nustebina tas faktas, kad profesionalus sportininkas skaito, bet turiu komandos draugų, kurie skaito knygas. Pavyzdžiui, „Žalgiryje“ žaidžiantis Joffrey Lauvergne. Su juo kartu žaidėme „Fenerbahce“ klube. Jis irgi daug skaito, kartais man parekomenduoja perskaityti vieną kitą knygą. Taigi skaitančių sportininkų yra daug, tačiau tik keli apie tai dalijasi savo socialinių tinklų paskyrose. Taigi tai gali atrodyti keistai, bet tai nėra retas dalykas“, – kalbėjo L.Datome.

REKLAMA

REKLAMA

Pirmuosius žingsnius Eurolygoje L.Datome žengė būdamas vos šešiolikos, kai debiutavo turnyre su Sienos „Montepaschi“ klubo marškinėliais. Tuo metu italo komandos draugu buvo ir lietuvis Mindaugas Žukauskas. Įdomu tai, kad po debiutinių rungtynių praėjus mėnesiui, L.Datome pirmus karjeros taškus turnyre pelnė susitikime su „Žalgiriu“ Kauno sporto halėje 2004–2005 m. sezone. Žalgiriečiai tą dvikovą laimėjo (90:81), o L.Datome ryškiai prisiminė rungtynių momentus.

„Tuo metu buvo 17-os ir daugiausiai gaudavau pasireikšti tik jau per nieko nelemiančias minutes, nes žaidžiau geroje komandoje, kovojusioje dėl Eurolygos čempionų titulo. Taip jau išėjo, kad tose rungtynėse su „Žalgiriu“ žaidžiau ne tiek jau ir mažai minučių bei pataikiau savo pirmąjį metimą Eurolygoje. Jeigu gerai pamenu, dar ir išprovokavau Tanoka Beardo pražangą puolime. Dar ir pramečiau kelis metimus ir susitikime buvau labai agresyvus. Tikrai nespinduliavau kuklumu“, – prisiminė italas.

REKLAMA

REKLAMA

Su „Žalgiriu“ L.Datome nekart susidūrė savo karjeros etape Stambule „Fenerbahce“ klube (2015–2020 m.). Būtent 2017–2018 m. sezono metu žalgiriečiai su L.Datome vedama turkų ekipa žaidė Eurolygos finalo ketverte, kai Belgrade susitiko pusfinalyje. Italo ir Bobby Dixono tandemas padėjo palaužti Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą „Žalgirį“ ir patekti į didįjį finalą, kuriame buvo nusileista Madrido „Real“ su Luka Dončičiumi priešakyje.

„Ta „Žalgirio“ komanda žaidė neįtikėtinu lygiu. K.Pangosas ir B Daviesas buvo pagrindiniai žaidėjai. E.Ulanovas ir A.Milaknis turėjo labai svarbų vaidmenį komandoje. Nuo suolo kilęs V.Micičius turėjo svarbų vaidmenį. Ta komanda buvo labai gera, bet, aišku, visi tikėjosi, kad mes laimėsime. Kaip bebūtų, to numatyti finalo ketverte iš anksto tikrai negali. Bobby Dixonas sužaidė neįtikėtinas rungtynes. Per 11 minučių jis surinko 17 taškų, jeigu gerai pamenu. Tai buvo sunkios rungtynės, kaip ir kiekvienas mačas finalo ketverte. Pamenu, kad žmonės buvo nustebę dėl tokio „Žalgirio“ žygio tame sezone, bet savo žaidimu jie buvo visiškai to nusipelnę“, – pasakojo L.Datome.

REKLAMA

REKLAMA

Pokalbio pabaigoje L.Datome R.Kazlauskui papasakojo apie savo sveikatos situaciją. Žaidėjo teigimu, jis jau grįžo į komandos treniruotes ir yra pasiruošęs padėti komandai.

„Maskvoje buvau nestipriai pasisukęs čiurną. Jau šiandien grįžau į treniruotes, todėl reikia pabelsti į medį ir tikėtis, kad galėsiu žaisti“, – šypsojosi krepšininkas.

Visą pokalbį su L.Datome jau dabar gali pamatyti „Žalgiris Insider“ MVP plano prenumeratoriai.