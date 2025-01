Los Andželo derbyje – Jameso Hardeno vedamos „Clippers“ pergalė

Tai buvo „Lakers“ pirmasis vizitas naujojoje „Intuit Dome“ arenoje. Šio sezono pradžioje „Clippers“ išsikėlė iš „Crypto.com“ arenos, kurią ilgą laiką dalijosi su „Lakers“, o naujoji arena talpiną 18 tūkst. žiūrovų.

Pirmais smuikais šioje dvikovoje griežė Jamesas Hardenas, kuris solidžiai vadovavo „Clippers“ puolimui ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų. Jis taip pat pridėjo 21 pelnytą tašką, o daugiau už jį įmetė tik 22 taškus surinkęs Normanas Powellas.

