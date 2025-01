Matas Buzelis išsiskyrė blokais, tačiau „Bulls“ po gero starto netikėtai krito Portlande

Nors solidus pirmasis kėlinys leido Čikagos ekipai susikrauti dviženklę persvarą, bet vėliau nuvertinę oponentus Billy Donovano auklėtiniai iš pastarųjų sulaukė kovingo atsako ir patys dviženkliai skirtumais pralaimėjo antrąjį ir trečiąjį ketvirtį, per kuriuos „Blazers“ įmetė 65 taškus.

Lietuvis M. Buzelis šioje dvikovoje per 14 minučių pasižymėjo 7 pelnytais taškais (1/3 dvit.,1/2 trit.,2/2 baud.), 3 atkovotais ir vienu perimtu kamuoliu. Jis taip pat blokavo net 2 varžovų metimus ir perėmė 1 kamuolį.

Į pergalę „Blazers“ vedė 25 taškus įmetęs Scootas Hendersonas. Jis taip pat pridėjo 8 rezultatyvius perdavimus ir 7 atkovotus kamuolius. Solidus buvo ir 23 taškus pelnęs lygos antrametis Sheadonas Sharpe'as.

Ryškus buvo ir europietis Deni Avdija, kuris pelnė 20 taškų, atkovojo 12 kamuolių, perėmė 3 ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.

Lyderiu „Bulls“ gretose buvo 27 taškus įmetęs Zachas LaVine'as ir ir 17 taškų bei 11 atkovotų kamuolių pridėjęs Nikola Vucevičius.

Deni Avdija with the euro step, taking on the rookie Matas Buzelis!

16 points so far tonight! pic.twitter.com/irrRHtA7sk