Lietuviška NBA klasika: Sabonis ir Valančiūnas žaisdami vienas prieš kitą buvo rezultatyviausi savo komandose

Tris kėlinius iš keturių laimėjusi Kalifornijos ekipa su absoliučiais lygos autsaideriai nevargo ir įveikė užtikrintai 123:100 (32:26, 30:22, 28:29, 33:23).

Vašingono „Wizards“ ekipa jau pirmoje rungtynių pusėje ėmė strigti ir pralaimėjo pirmus du kėlinius, po kurių 62:48 užtikrintai pirmavo dėl vietos atkrintamosiose Vakarų konferencijoje kovojantys aikštės šeimininkai.

Karjeros zenite esantis D. Sabonis šiose aukštaūgių taškų lenktynėse buvo rezultatyvesnis ir surinko 29 taškus (16/12 dvit.,2/3 trit.,3/5 baud.). Jis taip pat per 31 žaidimo minutę atkovojo net 18 kamuolių ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Taip pat perėmė 1 kamulį, atliko 5 klaidas ir 4 kartus pažeidė taisykles.

Tai taip pat buvo 8 rungtynės iš eilės, kuomet D. Sabonis pataiko bent vieną tritaškį. Vidurio puolėjas pagal tritaškių pataikymą šį sezoną pirmauja visoje lygoje (47,8 proc. trit.).

He's got the best three-point percentage in the NBA for a reason. Domantas Sabonis is a sniper!



The Kings big man has a pair of threes and 14 of the Kings' 23 points to start this game.



This was part of a personal 8-0 run that Domas went on by himself. pic.twitter.com/S2xMOikPMc