Domantas Sabonis sulaukė ypatingo įvertinimo: į arenos palubes iškelti lietuvio marškinėliai

Lietuvis „Bulldogs“ komandoje žaidė 2014-2016 m., o iš ten pasuko į NBA lygą.

„Labai smagu čia grįžti ir su visais susitikti. Nuostabus jausmas čia būti ir prisiminti čia praleistą laiką. Jei ne Gonzaga, šiandien nebūčiau ten, kur esu dabar. Per visą tą laiką čia sukūrėme nuostabią šeimą.

O dabar aš galiu gyventi pildydamas savo svajonę žaisdamas NBA. Už tai ačiū treneriui ir visam personalui, sirgaliams, kurių dėka visada norėjau tobulėti. Gonzaga mano širdyje užima ypatingą vietą“, – sakė D. Sabonis.

Į pagerbimo ceremoniją D. Sabonį atlydėjo žmona Shashana ir vaikai Tigeris bei Eleven.

Jo 11 numeriu pažymėti marškinėliai Gonzagos komandos arenoje atsidūrė šalia tokių vardų, kaip Johnas Stocktonas, Frankas Burgesas, Adamas Morrisonas, Kelly Olynykas ir kt.

D. Sabonis Gonzagos universiteto komandoje NCAA lygoje fiksavo 13,5 pelnyto taško, 1,3 rezultatyvaus perdavimo ir 9,4 atkovoto kamuolio vidurkius.

