Nuo kelių šimtų iki beveik pusės milijono: kurie NBA žaidėjai labiausiai pralobsta per vienerias rungtynes?

Būtent tokią statistiką nusprendė panagrinėti JAV portalas „Hoopshype“, kuris panardė po buvusių ar esamų žaidėjų kontraktus bei karjeras ir susumavo, kiek vidutiniškai per vienerias rungtynes žaidėjai uždirba.

Įdomu tai, kad dar 2003 m. NBA debiutavęs bei daugiau nei 1500 per karjerą sužaistų rungtynių skaičių turintis, 39-erių Los Andželo „Lakers“ atstovaujantis Lebronas Jamesas, per karjerą yra uždirbęs beveik 500 mln. JAV dolerių, tačiau išdalinus tai pagal sužaistų rungtynių kiekį, jis tarp visų NBA žaidėjų pagal per vienerias rungtynes uždirbamą sumą yra tik trečiajame dešimtuke.

Skaičiuojama, kad bendrą uždirbtą NBA legendos sumą, padalijus iš rungtynių skaičiaus, kurį jis yra sužaidęs, gaunasi, kad vienas mačas jam vertas maždaug 300 tūkst. JAV dolerių.

Na, o šiuo metu didžiausią kontraktą NBA turintis „Golden State Warriors“ ekipos narys Stephas Curry, kuris per karjerą yra sužaidęs kiek daugiau nei 1100 rungtynių ir galintis pasigirti beveik 360 mln. JAV dolerių siekiančiu uždarbiu, pagal per vienerias rungtynes uždirbamą sumą tarp visų NBA žaidėjų yra antrajame dešimtuke.

Bendrą uždirbtą sumą, padalijus iš rungtynių skaičiaus, kurį jis yra sužaidęs, gaunasi, kad vienas mačas jam vertas kiek daugiau nei 300 tūkst. JAV dolerių.

Akivaizdu, kad skaičiuojant, kiek vienerios rungtynės atneša pelno kiekvienam krepšininkui, labai daug lemia traumos.

Mat, pavyzdžiui, skaičiuojama, kad nuolatinių traumų kamuojamam 27-erių Čikagos „Bulls“ žaidėjui Lonzo Ballui, vienerios rungtynės atneša net po daugiau nei 350 tūkst. JAV dolerių.

Panašiai ir 27-erių Orlando „Magic“ žaidėjui Jonathanui Isaacui, kuris NBA žaidžia nuo 2017 m., bet iš viso yra sužaidęs tik kiek daugiau nei 200 mačų.

Tad vienerios rungtynės šiam atletui yra vertos daugiau nei 300 tūkst JAV dolerių.

Iš viso 19 žaidėjų per savo karjerą uždirbo mažiausiai 300 tūkst. JAV dolerių už vienerias rungtynes.

Na, o lyderis šiame sąraše yra 28-erių bruklino „Nets“ atstovas Benas Simmonas, kuriam vienerios rungtynės vertos beveik 450 tūkst. JAV dolerių.

Jis NBA žaidžia dar nuo 2016 m. Per karjerą iš viso sužaidęs daugiau nei 360 mačų, o bendras jo uždarbis siekia daugiau nei 160 mln. JAV dolerių.

Benas Simmonsas: daugiau nei 440 tūkst. JAV dolerių už rungtynes

Joelis Embiidas: apie 440 tūkst. JAV dolerių už rungtynes

Zionas Williamsonas: daugiau nei 420 tūkst. JAV dolerių už rungtynes

Johnas Wallas: daugiau nei 400 tūkst. JAV dolerių už rungtynes

Kristapas Porzingis: daugiau nei 370 tūkst. JAV dolerių už rungtynes

Lonzo Ballas: 365 tūkst. JAV dolerių už rungtynes

Markelle Fultzas: 350 tūkst. JAV dolerių už rungtynes

Jonathanas Isaacas: daugiau nei 340 tūkst. JAV dolerių už rungtynes

Bradley Bealas: apie 340 tūkst. JAV dolerių už rungtynes

Anthony Davisas: apie 340 tūkst. JAV dolerių už rungtynes

Kawhi Leonardas: 334 450 JAV dolerių per rungtynes

Kyrie Irvingas: daugiau nei 330 tūkst. JAV dolerių už rungtynes

Kevinas Durantas: apie 330 tūkst. JAV dolerių už rungtynes

Stephenas Curry: apie 325 tūkst. JAV dolerių už rungtynes

Blake'as Griffinas: daugiau nei 310 tūkst. JAV dolerių už rungtynes

Gordonas Haywardas: daugiau nei 310 tūkst. JAV dolerių už rungtynes

Paulas George'as: : daugiau nei 310 tūkst. JAV dolerių už rungtynes

Damianas Lillardas: apie 310 tūkst. JAV dolerių už rungtynes

Karlas-Anthony Townsas: daugiau nei 300 tūkst. JAV dolerių už rungtynes

Brandonas Ingramas: 300 tūkst. JAV dolerių už rungtynes

Klay Thompson: 280 tūkst. JAV dolerių už rungtynes

Jimmy Butleris: 280 tūkst. JAV dolerių už rungtynes

Zachas LaVine'as: 280 tūkst. JAV dolerių už rungtynes

Brandonas Roy‘us: 280 tūkst. JAV dolerių už rungtynes

Chandleris Parsonsas: 280 tūkst. JAV dolerių už rungtynes

Gilbertas Arenas: 280 tūkst. JAV dolerių už rungtynes

Khrisas Middletonas: 275 tūkst. JAV dolerių už rungtynes

Jamesas Hardenas: 275 tūkst. JAV dolerių už rungtynes

Chrisas Paulas: 275 tūkst. JAV dolerių už rungtynes

CJ McCollumas: 270 tūkst. JAV dolerių už rungtynes

LeBronas Jamesas: 270 tūkst. JAV dolerių už rungtynes

Giannis Antetokounmpo: 270 tūkst. JAV dolerių už rungtynes

Nikola Pekovičius: 270 tūkst. JAV dolerių už rungtynes

Jamesas Wisemanas: 270 tūkst. JAV dolerių už rungtynes

Kevinas Love'as: 268 tūkst. JAV dolerių už rungtynes