LKL: „Žalgiris“ – „Juventus“ (GYVAI)

Žalgiriečiai trečiadienį Monake įveikė vietos „AS Monaco“, o penktadienį jau prie savų sirgalių tėškė antausį ir Eurolygos čempionei Stambulo „Fenerbahče“.
Tuo metu uteniškiai vis dar ieško pirmosios savo pergalės LKL po pralaimėjimų Kėdainių „Nevėžiui“ ir Vilniaus „Rytui“.
Rungtynių eigą kviečiame sekti portale Krepsinis.net.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!