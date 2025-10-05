Kalendorius
Spalio 5 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

LKL: „Žalgiris“ – „Juventus“ (GYVAI)

2025-10-05 16:20 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-05 16:20

Po įspūdingo starto Eurolygoje Kauno „Žalgiris“ (3/0) sieks savaitę užbaigti pergalingai Lietuvos krepšinio lygoje (LKL). Tomo Masiulio auklėtinių varžovais Kaune bus Utenos „Juventus“ (0/2).

Žalgiriečiai grįžta į vietinę lygą (BNS nuotr.)

Žalgiriečiai trečiadienį Monake įveikė vietos „AS Monaco“, o penktadienį jau prie savų sirgalių tėškė antausį ir Eurolygos čempionei Stambulo „Fenerbahče“.

Tuo metu uteniškiai vis dar ieško pirmosios savo pergalės LKL po pralaimėjimų Kėdainių „Nevėžiui“ ir Vilniaus „Rytui“.

Rungtynių eigą kviečiame sekti portale Krepsinis.net.

P.Valinskas šį sezoną rungtyniauja Utenoje (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)
Apie atmestą ispanų pasiūlymą pasakojęs P.Valinskas: laiko klausimas, kada Gagičius grįš į Panevėžį (1)

